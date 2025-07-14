立院普發1萬「阿嬤」譚艾珍二度發聲 70多歲首收千封謾罵

資深藝人譚艾珍堅決反對「普發1萬元」更稱這是個「爛政策」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，資深藝人譚艾珍昨（13）在臉書發文開第一槍，她說：「普發1萬元，阿嬤我堅決反對這個《超爛政策》！」今（14）日稍早譚艾珍二度發文，開玩笑說，「70多歲了還是第一次被快千個訊息謾罵喔」！

譚艾珍今日透露自己收到上千封謾罵或針對 性意味濃厚的訊息。（翻攝自臉書）

譚艾珍表示「贊成或反對」只是每個人不同的想法而已，自己不認同普發1萬元的意見，沒想到收到這麼大的迴響，她自嘲「沒想到阿嬤這種（過氣）（無用）的老人分享感覺而已，竟然引起了很多的聲音」還透露自己70多歲了第一次被近千個訊息謾罵，其中有不少訊息更是針對性嚴重且為惡毒謾罵，譚艾珍還忍不住寫下「呵呵呵」，貌似感覺新奇。

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藝人譚艾珍（右）與女兒歐陽靖。（翻攝自臉書）

譚艾珍認為她對普發1萬元的看法收到許多回應，當中有真實的留言、有看起來是機器人、也有很像網軍的帶動……但她認為其實不必這樣勞師動眾，譚艾珍自嘲「大家把阿嬤這種（過氣老藝人）說的話當作放屁不就好了啊」，更說：留言這麼多反而會增加流量數字，阿嬤又不是網紅根本不需要啊！

譚艾珍自己先前曾被詐騙集團欺騙過，特別提醒大家要注意切莫被詐騙集團持趁機而入。（翻攝自臉書）

許多網友擔心譚艾珍的情緒是否會被謾罵網友影響，譚艾珍笑說「放心喔！不會啦！」在演藝圈打滾多年的譚艾珍不愧是資深演員，她大氣說：「如果讓他們謾罵發洩，能夠抒發壓力也是好事！」她更正色呼籲：阿嬤真正的目的是希望提醒大家小心，詐騙集團很會趁機入侵。有千人惡毒謾罵也表示這些人都有看到譚艾珍的「提醒」。譚艾珍自己曾遭詐騙，所以認為如果能因自己的發文讓所有人能提高警覺，那麼也算達到宣導防詐目的啦。

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