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Jennie演唱會太嗨！「扯衣解放爆乳」超兇狂晃片瘋傳

Jennie在舞台上拉開上衣露出美胸，片段引起瘋傳。（翻攝自IG、X）Jennie在舞台上拉開上衣露出美胸，片段引起瘋傳。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女子天團BLACKPINK近日展開「DEADLINE世界巡迴演唱會」，目前演唱會第2站來到洛杉磯開唱，四位女孩在現場玩瘋，Jennie更扯衣「露出胸器」，瞬間將現場氣氛炒熱到最高點。

Jennie在舞台上演唱SOLO歌曲《like JENNIE》時，身穿紅色連身衣登場，胸前開深V至肚臍的特殊剪裁，讓她內搭的紅黑色內在美若隱若現，而一站上舞台就氣場全開的她，下一秒便對著鏡頭拉開上衣，大膽露出渾圓美胸，還不忘俏皮吐舌，讓台下粉絲血脈噴張。

Jennie的「扯衣露胸」片段曝光後，立即在網路上瘋傳，大批網友紛紛暴動喊，「發瘋，金珍妮真的有罪」、「羨慕攝影師」、「我已經暈倒出不來了」、「我數不出來我看了幾遍」。

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