娛樂 最新消息

韓籍女神全恩菲確定不跳了？ 全中文揭真相

全恩菲未放棄啦啦隊之路。（翻攝自IG）全恩菲未放棄啦啦隊之路。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕過去以韓國女團「ANS」成員身分出道，後轉戰韓職起亞虎啦啦隊的全恩菲，曾是李多慧、李雅英的師妹，也與李珠珢、廉世彬等人成為隊友，擁有啦啦隊「韓籍女神」美稱的她來台發展備受矚目。然而近期外界謠傳她將退出啦啦隊界，種種消息引起粉絲擔憂，對此她終於親自發聲澄清。

全恩菲昨（12）日罕見以全中文發布貼文，坦言近來收到大量粉絲私訊關心，讓她備感溫暖，也首次吐露心聲：「平常我很少去回應那些不好的新聞，但看到的時候其實會覺得難過，也不知道能說什麼。不過因為有你們在支持我，我才變得更堅強、努力成長。」她強調目前報導都未呈現她的立場，呼籲外界不要僅憑傳聞判斷，「其實那會讓我很心痛」。

全恩菲以全中文發聲。（翻攝自Threads）全恩菲以全中文發聲。（翻攝自Threads）

針對未來動向，全恩菲也語帶堅定地表示，她並未放棄推出音樂作品的計畫，同時仍期待能再次站上球場：「如果有好的機會、有人需要我，我隨時都準備好再度為大家應援。」她補充，這段話不是代表經紀公司立場，而是第一次想親自向大家傾訴內心話，「只要有你們支持，我就會充滿力量」

她最後也回應退出傳聞，強調並未放棄啦啦隊之路：「雖然不知道會不會太晚，但我有信心能把一切做好。」全恩菲自今年4月傳出計畫來台後，歷經情緒風波黑函疑雲等爭議，至今尚未與任何中職球團合作，目前已在經紀公司安排下定居台灣，盼未來有更多發展機會，甚至夢想登上台灣跨年演唱會舞台，展現全新面貌。

點圖放大header
點圖放大body

