娛樂 最新消息

永野芽郁被爆「吃定」鈴木亮平！《月薪嬌妻》編劇親證10年前真相

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星永野芽郁今年接連和田中圭、坂口健太郎傳緋聞，被冠上「共演者殺手」封號；有日媒報導，連10年前和永野芽郁合作過的男星鈴木亮平也捲入其中，逼得《月薪嬌妻》編劇野木亞紀子忍不住跳出來發聲。

鈴木亮平（右）因和永野芽郁拍過《俺物語!!》，遭傳和女方也有過關係。（翻攝自X）鈴木亮平（右）因和永野芽郁拍過《俺物語!!》，遭傳和女方也有過關係。（翻攝自X）

永野芽郁一連串緋聞，導致她清純形象破滅，現在就連10年前合作過《俺物語!!》的男主角鈴木亮平也「深受其害」；近日有網友爆料，《俺物語!!》拍攝空檔，鈴木為了撫平永野的寂寞，一下戲就會回仙台天天約她出去，更直言永野大概把鈴木吃定了。

不過《俺物語!!》編劇野木亞紀子聞訊後，立刻在X發文引述舊文表示，「拍《俺物語!!》時，鈴木亮平先生每晚都在健身，因為他剛從《天皇的御廚》瘦身20公斤，為電影要再增重30公斤，永野芽郁當時還是國中生，住在仙台的次數並不頻繁。」

最後野木強調：「這是我10年前的推文紀錄，還好當時有留下證據。」一番「目擊者證詞」成了有力的反駁，也洗清鈴木的不實傳聞，令網友們紛紛表示鬆了一口氣，感謝野木編劇用具體事實澄清謠言。

