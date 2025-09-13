Albee深夜穿「性感低胸睡衣」直播 大跳上車舞 網虧：真的不能怪賀瓏

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星Albee擁有甜美外型與火辣身材，擄獲大批粉絲。不久前因與喜劇演員賀瓏親密同遊日本，加上賀瓏前女友「天殘」過世，讓外界質疑Albee是否成為介入賀瓏與天殘之間的小三，對此她極力否認。如今又再度掀起話題，Albee身穿性感睡衣直播，大跳「上車舞」，還公開多張火辣照片，讓粉絲忍不住流鼻血。

Albee擁有甜美外型與火辣身材，擄獲大批粉絲。（翻攝自IG/TikTok）

Albee近期回歸TikTok直播，近日她開啟了深夜直播，身穿黑色性感低胸睡衣大跳「上車舞」，讓不少網友噴鼻血紛紛截圖保存。不僅如此，Albee還曬出性感照片，並寫下：「帶著你們滿滿的愛下班」，只見她慵懶的躺在床上，胸前兩顆雪乳呼之欲出，再搭配唇印特效，整體氛圍曖昧至極，Albee也特別表示，「謝謝每一個支持著我的你，謝謝你們的守護和疼愛」。

Albee深夜性感直播。（翻攝自TikTok）

不少網友看完後紛紛留言：「完美女神」、「這也太辣了吧」、「身材根本犯規」、「完全藏不住的美」、「真的不能怪賀瓏」，更有人表示性感睡衣似乎「快要撐不住了」，而TikTok粉絲數也因此狂上漲。



