家寧遭指控回嗆網友！律師3點聲明反擊：假內容不撤就提告

家寧道歉片中的咬字發音引起討論。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」家寧遭前男友Andy控訴8大罪狀後，20日發布4分鐘影片回應，但內容卻遭外界批評沒重點、口齒不清晰等，甚至更傳出有網友建議她上正音班卻被回嗆的對話截圖。對此，家寧委託的理鴻法律事務所發布3點聲明，呼籲網友勿散布不實消息，強調家寧從未回應過網友，並警告不移除偽造內容將提告。

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家寧委託的理鴻法律事務所3點聲明如下：

一、有關少數網友於網路社群平台表示其於私訊本所當事人張家寧女士後，收到謾罵、威脅提告等回覆，其與事實完全不符，且相關截圖皆屬偽造。對於網友之批評或謾罵訊息，張家寧女士從未回應，亦未曾委請本所蒐證或對任何私訊之網友提告。敬請外界勿受少數不肖網友散布之不實訊息誤導。

二、就少數網友惡意偽造與張家寧女士間之對話截圖，其行為已構成刑法偽造文書及加重誹謗等刑事犯罪。在此呼籲相關人士立即停止上開不法行為，並移除一切偽造之內容，否則本事務所將代張家寧女士提出刑事告訴，追究其犯罪行為。

三、就本次事件，本所及當事人皆尊重各界之意見表達，惟請各界維持理性討論，勿逾越法律界限。

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