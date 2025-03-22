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家寧被酸「上正音班」不爽了？ 疑嗆網友：胡說八道

家寧的4分鐘回應影片挨轟內容沒重點、口齒不清。（翻攝自YT）家寧的4分鐘回應影片挨轟內容沒重點、口齒不清。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」家寧近期遭前男友Andy互撕風波延燒，家寧於昨（21）凌晨上傳4分鐘影片回應，全程拿著聲明文念稿，卻引起網友歪樓討論起她的中文咬字，甚至有網友私訊家寧，暗諷表示願意出錢讓她去上正音班，疑似惹毛家寧。

有網友表示私訊家寧卻被嗆。（翻攝自Threads）有網友表示私訊家寧卻被嗆。（翻攝自Threads）

一名網友在社群平台Threads發文表示，自己私訊家寧，向對方表示願意出錢讓她上正音班、學說話邏輯，可見該網友寫道，「妳好，我這邊有案主請我發文投稿招收正音班同學，深思熟慮後，我覺得妳很需要來學習！費用部分我幫妳出，希望妳可以講話講清楚，如果學不來可以學習如何操作電腦編輯，我也有相關的案主可以幫妳聯繫。」結果家寧氣炸回應，更不滿嗆告，「夠了嗎？妳們這些酸民，在胡說八道，我會一一提告！理鴻律師事務所都有備案！最好跟我道歉，恕不寬待！」

文章曝光後，立即引起不少網友討論，「請問叫人去上正音班能告什麼？」、「她不是說會虛心接受批評嗎？怎麼這麼嗆？」但也有部分人質疑對話的真實性，「這是真的嗎？我今天在脆看到很多她回覆的截圖，如果是真的好誇張」、「看起來很像被盜，那不是她會講的話」、「真的不是改圖嗎？」。

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