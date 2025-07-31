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家寧控Andy出軌！經紀人反擊「幻想文」：無法回應

家寧發片指控Andy出軌、拒絕婚姻承諾。（翻攝自YT）家寧發片指控Andy出軌、拒絕婚姻承諾。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧與Andy爆出感情與財務糾紛，家寧今（31日）再度拍片揭露內幕，控訴Andy出軌、拒絕婚姻承諾，更在她生日前夕與出軌對象「香水玫瑰」在「315號房」上演私密畫面，還要求她若要復合，必須接受「肉體出軌」的存在。對此，Andy經紀人稍早發出聲明回應：「針對張小姐的幻想文與相關影片，非當事人的Andy老師無法回應；也請媒體朋友勿將張小姐的誤導內容與Andy老師聯想在一起後，做出不實報導。」

家寧發片指控Andy出軌、拒絕婚姻承諾。（翻攝自YT）家寧發片指控Andy出軌、拒絕婚姻承諾。（翻攝自YT）

影片中，家寧以「喂」代稱Andy，情緒激動回憶當年傷痛，指控Andy送她的每一份禮物都「申請報帳」，若表情不到位還要重拍，所謂驚喜其實只是拍片素材，「我傻傻地等待過，哪怕只有一次是為我。」她也公開分手錄音，表明已無法再忍受。

這段風波引發網友關注，面對指控，Andy方面則選擇低調以對，透過經紀人否認指涉，將家寧影片定調為「幻想文」，顯見雙方說法分歧、戰火未熄。

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