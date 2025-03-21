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Andy抖內收700萬遭嗆「不捐款？」 他不忍了開罵：單純眼紅

Andy控訴前女友家寧一家人惡行。（翻攝自IG）Andy控訴前女友家寧一家人惡行。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy日前拍片指控前女友家寧一家奪權、財務分配不公，分手後自己被一腳踢開淨身出戶，該支影片在短時間內衝破千萬觀看，外界也紛紛抖內給予支持，金額相當驚人，怎料卻遭質疑「是不是該做點善事？」對此，網紅丁特看不下去幫忙開嗆酸民。

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Andy於11日上傳第一聲明影片，至今已經飆破700萬抖內，沒想到卻有網友在Andy的貼文下方留言嗆，「收這麼多抖內是不是該做點善事，回饋社會，幫助弱勢」，丁特見狀隨即為Andy打抱不平，在Threads發文表示，「人家收到抖內愛怎麼花真的不關你的事」，認為就算Andy全數捐贈，仍會被揪出其他點攻擊。

丁特更痛批酸民，「因為你批評的動機並不是希望社會上能有更多的善舉，只是單純眼紅人家發了一波橫財而已，不然你忙著扶老太太過馬路都來不及了，怎麼有空在這留言當酸民？」網友也紛紛認同力挺，「很多只想坐享其成，卻不願像andy打拼經營10年的人，很羨慕嫉妒。」、「你說的真好！單純是眼紅酸仔 」、「典型的吃不到葡萄說葡萄酸」。

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