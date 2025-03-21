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家寧4分鐘道歉影片被罵爆 他點出1點致命原因

百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（右）、家寧兩人互撕。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（右）、家寧兩人互撕。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy、家寧兩人互撕，Andy控訴家寧一家人奪走自己苦心經營的YouTube頻道，自己卻只領5.5萬元年薪。家寧先前發聲明表示自己跟Andy一樣領月薪、獎金，但外界仍不接受。昨（20）深夜家寧上架影片二度道歉，短短4分鐘影片，家寧不但沒有挽回好感，反而把自己的形象愈搞愈糟。律師林智群也直接戳到家寧痛處，簡潔說明外界對家寧不能諒解的關鍵點。

家寧透過影片為爭議做出回應。（翻攝自YouTube）家寧透過影片為爭議做出回應。（翻攝自YouTube）

相關新聞：家寧聲明避答2關鍵 異色檔案DK認為不單純

林智群認為，外界對家寧深夜發布的道歉影片充滿各種嘲諷，其實原因很簡單：她沒有回應大家的疑問。林智群看完影片後，認為「家寧可以考慮往宗教界發展」，並直指「4分鐘影片，講了一堆，講得很順，結束了，你還是不知道她在供三小」。

「心海羅盤」節目主持人「葉教授」葉耀星。（翻攝自Youtube）「心海羅盤」節目主持人「葉教授」葉耀星。（翻攝自Youtube）

毒舌的林智群說，這種感覺他之前在聽「葉教授」葉耀星的「心海羅盤」時曾經發生過，講了老半天，覺得這個人什麼都講了，但又什麼都沒講。林智群強調「當你沒針對問題（錢跑哪裡去？）回答時，大家忌諱開始嘲笑你其他事情」他舉例：咬字不清楚、鏡頭水平不正確，其實反映背後呈現的都是在抱怨一件事「你沒針對大家的疑問回答，你在繞圈圈」。

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