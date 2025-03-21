晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歐陽娜娜0偽裝悄現身信義區 親自推車秀外甥無人認出

歐陽妮妮（左）與張書豪婚後育有1子，不時會分享家庭生活。（翻攝自IG）歐陽妮妮（左）與張書豪婚後育有1子，不時會分享家庭生活。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽妮妮與張書豪於去年7月登記結婚，同年跨年夜迎來寶貝兒子「睦睦」出生，不時會透過社群分享家庭生活，今（21）也曬出妹妹歐陽娜娜回台帶睦睦上街的影片。

相關新聞：甜吻歐陽妮妮！張書豪曝絕不摘婚戒原因：很多人在等多久會離

歐陽妮妮產後積極恢復身材。（翻攝自IG）歐陽妮妮產後積極恢復身材。（翻攝自IG）

歐陽妮妮先是在IG限時動態曝光自己正在接受專業人士按摩的影片，表示正在調整孕後身材，肚皮的真實狀態也曝光，無奈直呼，「雖然很痛可是真的差很多，已經穿回產前的牛仔褲了！」接著上傳妹妹歐陽娜娜特地返台探望外甥的影片。

歐陽娜娜帶外甥上街，小哈利（右）也在一旁。（翻攝自IG）歐陽娜娜帶外甥上街，小哈利（右）也在一旁。（翻攝自IG）

近年來將演藝重心放在中國發展的歐陽娜娜，近來趁著空檔悄悄返台，與家人享受天倫之樂，可見她推著睦睦的嬰兒車現身信義區街頭，身穿白色針織上衣搭配牛仔褲，將頭髮編成長辮子，臉上戴著眼鏡，她一邊推著外甥一邊觀賞街頭藝人演出，絲毫沒有偽裝，但身旁的路人似乎沒人認出，值得一提的是，哈林、伊能靜的兒子小哈利也陪伴在一旁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中