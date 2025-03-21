歐陽娜娜0偽裝悄現身信義區 親自推車秀外甥無人認出

歐陽妮妮（左）與張書豪婚後育有1子，不時會分享家庭生活。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽妮妮與張書豪於去年7月登記結婚，同年跨年夜迎來寶貝兒子「睦睦」出生，不時會透過社群分享家庭生活，今（21）也曬出妹妹歐陽娜娜回台帶睦睦上街的影片。

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歐陽妮妮產後積極恢復身材。（翻攝自IG）

歐陽妮妮先是在IG限時動態曝光自己正在接受專業人士按摩的影片，表示正在調整孕後身材，肚皮的真實狀態也曝光，無奈直呼，「雖然很痛可是真的差很多，已經穿回產前的牛仔褲了！」接著上傳妹妹歐陽娜娜特地返台探望外甥的影片。

歐陽娜娜帶外甥上街，小哈利（右）也在一旁。（翻攝自IG）

近年來將演藝重心放在中國發展的歐陽娜娜，近來趁著空檔悄悄返台，與家人享受天倫之樂，可見她推著睦睦的嬰兒車現身信義區街頭，身穿白色針織上衣搭配牛仔褲，將頭髮編成長辮子，臉上戴著眼鏡，她一邊推著外甥一邊觀賞街頭藝人演出，絲毫沒有偽裝，但身旁的路人似乎沒人認出，值得一提的是，哈林、伊能靜的兒子小哈利也陪伴在一旁。

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