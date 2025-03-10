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甜吻歐陽妮妮！張書豪曝絕不摘婚戒原因：很多人在等多久會離

張書豪寫下長文深情告白老婆歐陽妮妮。（翻攝自IG）張書豪寫下長文深情告白老婆歐陽妮妮。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人歐陽妮妮去年與大7歲男星張書豪登記結婚，同年跨年夜迎來寶貝兒子出生，兩人時常在社群分享婚後甜蜜生活，昨（9）適逢歐陽妮妮生日，張書豪特別寫下長文細數這段近7年的感情，深情告白感動無數粉絲。

張書豪在文中提到，這是陪伴歐陽妮妮度過的第6次生日，看著對方從美麗少女變成漂亮媽媽，回憶起兩人從相識到相戀，走入婚姻、迎來兒子，「謝謝你把青春都給了我，不過你依然是那麼年輕那麼漂亮，還會年輕很久，留些青春給兒子～」坦言這段感情一路以來不被外界看好，直到現在都有人在等著看多久會離，但他絲毫不在意別人的想法，認為「過好我們自己的生活就好，時間會證明」。

張書豪也特別提到，歐陽妮妮曾好奇問他，為何無時無刻都戴著婚戒？雖然他總是會敷衍地說「哎呦，就愛你啊」，但他認為戴著婚戒就像老婆在身邊一樣，浪漫表示，婚戒是他全身上下最貴、最限量的單品，「如果連一個小小的婚戒都會忘記戴或不願意戴好，又怎麼好意思說自己多愛一個人。」貼文表達出對歐陽妮妮的寵愛，溫馨又感人的話語令網友動容，紛紛給予祝福。

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張書豪（@bryanchang1988）分享的貼文

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