以為GD又來？！時尚女王濱崎步空降桃機 「豹紋頭巾」太搶鏡

濱崎步抵台，「豹紋頭巾」引爆時尚話題。（記者朱沛雄攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕濱崎步將於本週六、日在台北小巨蛋舉辦亞洲巡迴演唱會，這是她暌違17年再次來台舉辦個唱，昨天 她以一襲DIOR牛仔褲裝，搭配DIOR豹紋頭巾和白色球鞋翩然降臨桃園機場，身上的Labubu公仔及手機袋自然也被攝影機清楚捕捉到。

時尚女王濱崎步抵台，超搶眼裝束讓人眼睛為之一亮。（記者朱沛雄攝）

針對有網友看到照片直呼「以為GD又來」，濱崎步鐵粉趕緊跳出來護航，「完全不一樣好嗎！」大讚「時尚女王」濱崎步的機場穿搭品味，氣場完全輾壓韓國女團辣妹。

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濱崎步絕對是使用頭巾做造型的鼻祖之一。（翻攝自網路）

其實濱崎步絕對是使用頭巾做造型的鼻祖之一，早年多場演唱會都可以看到她將頭巾罩住整個額頭，並往後綁在後腦勺、而非下巴，達到提高顱頂、修飾頭型的效果。

濱崎步頭巾綁法，能達到提高顱頂、修飾頭型的效果。（翻攝自網路）

相比今晚的黑巧克力髮色與豹紋頭巾，濱崎步今年6月現身香港機場時，是以粉色碎花頭巾亮相，頭巾下方並未搭配棒球帽，燦亮的金色妹妹頭瀏海搭配粉色上衣與牛仔褲，柔美又不失俏麗。

濱崎步今年6月現身香港機場的時尚LOOK。 （翻攝自網路）

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