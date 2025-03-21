藍委刪減預算理由？《聽海湧》入圍美國紐約電視獎 導演：勇敢說臺灣人故事

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》導演兼製作人孫介珩指導演員演戲。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視戰爭劇集《聽海湧》年初遭藍營立委指「毀人名節、竄改歷史」，成為預算刪減的「元兇」之一，但今傳出捷報，《聽海湧》美國紐約電視獎入圍「特別戲劇節目類」（ENTERTAINMENT SPECIAL: DRAMA SPECIAL）獎項，代表台灣戲劇在國際舞台上爭光，展現台灣影視創作的豐沛能量與多元題材。

該劇描繪二戰時期被日本徵召至北婆羅洲的台灣青年，在替日軍監看盟軍戰俘的過程中，捲入一場冷血屠殺的故事。《聽海湧》導演兼製作人孫介珩分享心情表示，入圍紐約電視獎讓他憶及和編劇蔡雨氛美國當地學習電影的時光，他說：「很開心這個臺灣人的二戰故事可以在這裡被看到，希望這個訊息也可以讓我們繼續更勇敢的說出更多臺灣人自己的故事。」

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黃冠智（左）、施名帥主演新創電影《愛作歹》。（公視提供）

另外，公視新創電影《愛作歹》成為本屆洛磯獎唯一一部入圍長片類（Feature Length Film）的台灣作品，洛磯獎被譽為「電視界的奧林匹克競賽」，黃冠智與施名帥主演的《愛作歹》後續將與韓國備受關注年輕一代演員陳俊翔、南多凜主演的KBS特別劇《史官議論（The History of Us）》以及其他三部美國長片共同角逐獎項。

另一部備受矚目的公視學生劇展《美味的舌頭》係心理驚悚短片，入圍紐約電視獎「學生影片類」（STUDENT: STUDENT FILM）。

曾奪下紐約電視獎的公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》，今年以《臨暗．漂流—沈昭良的攝影長篇》第三度入圍，於「人物傳記紀錄片類組」（DOCUMENTARY: BIOGRAPHY/PROFILES）與各國作品同台校勁。而《我們的島：海洋‧恆春》也入圍紐約電視獎「環境生態紀錄片類 （DOCUMENTARY: ENVIRONMENT & ECOLOGY）」。

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