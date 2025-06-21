劉品言閃婚連晨翔認了 首挺孕肚露面：懷孕不在計畫中

劉品言人逢喜事精神爽，狀態看起來相當好。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕劉品言在6月9日公開與連晨翔的婚訊，今天（21日）她頂著孕肚出席台北電影節講座，她透露預產期在年底，「（懷孕）某種程度上不是我的計畫，看天時地利人和，在這個時間點做了這個事，我想在這個年代，心情可以放鬆」。

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台北電影節頒獎典禮在7月5日舉行，劉品言是北影史上第一位孕婦主持人，她今天受訪，表示其實接下北影主持邀約之後，才確定自己懷孕的喜訊，後來也特別約了一頓飯，親自送給台北電影節總監李亞梅這一個「驚喜包」，「要先讓大人知道，亞梅姐給我非常大的強心針，覺得這是一件喜事，我平時也滿有種的，滿符合我的個性。」

宋芸樺（左起）、夏于喬、楊謹華、劉品言一同出席講座，有說有笑。（台北電影節提供）



劉品言笑說，自己真的是「How Dare」，很呼應影展主題「挑戰！Dare to Try」。李亞梅也鼓勵劉品言：「這是生命來的禮物，不要害怕，勇敢迎接。」由於身懷六甲，劉品言紅毯戰袍還沒決定好，不過高跟鞋確定不能穿，畢竟她年初腳韌帶撕裂傷，至今都還在復健。

問及近況，劉品言透露，目前就是該吃就吃、該睡就睡，情緒也很穩定，「北影非常照顧我，知道我大概3小時就要進食一次，所以到哪都有一些小東西可以吃，覺得很快樂。」她最近被伺候的好好的，劉品言笑說：「我終於知道為什麼大家喜歡懷孕了。」

劉品言笑說最近被伺候的很好，終於知道大家為什麼喜歡懷孕。（台北電影節提供）

有說法是孕婦會變得特別感性且容易嗜睡，劉品言很有共鳴，最近她在觀看北影的入圍作品，以前一天可以馬拉松式的看7、8部電影，現在看3部就要休息一下，轉換一下心情吃個東西。她對於親情題材很有感觸，「以前只會留下一行清淚，現在會啜泣，像是《我家的事》，關於親情、人與人之間關係很敏感。」

百白（左起）主持「四纖女」講座，訪問宋芸樺、夏于喬、楊謹華及劉品言，可圈可點。（台北電影節提供）



劉品言分享人生的起承轉合，以前當演員的時候，是用角色來活自己的人生，這是30歲之前的「起承」，30歲之後遇到很大的轉捩點，「突然覺得每個人人生都好難喔，每個人今生要修的功課不一樣，沒有誰比較難、誰的比較容易，如果是這樣，遇到事情就做好，不愧對自己、不愧對別人，我現在在『轉』。」

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