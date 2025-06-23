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神秘信件曝光 賀瓏4月遭天殘「狠甩耳光分手」

賀瓏（左）終於承認天殘是他的前女友。（本報合成圖，翻攝自IG）賀瓏（左）終於承認天殘是他的前女友。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕31歲喜劇女演員「天殘」今年4月傳出憾事，被發現陳屍自家公寓頂樓，如今關鍵信件曝光，裡頭寫著「我跟賀瓏在4／6和平分手，他承認已經不再愛我，所以我們都同意分開，沒有第三者，只有給彼此的好聚好散跟體面，我已經重重的甩他巴掌了，平生最大力的一次，請大家放心（沒問題）」。

賀瓏公布天殘留下的最後一封信。（翻攝自臉書）賀瓏公布天殘留下的最後一封信。（翻攝自臉書）

賀瓏今（23）公布了天殘的最後一封信件，並認了天殘是他的前女友，信件當中，天殘認為2025是告別的一年，她與很多生命中重要的人、事、物分開，最後也決定向這個世界說聲拜拜。天殘希望親近或喜愛的好友能看到自己留下的最後一封信件，並體諒她的選擇，更希望低調不要讓這封信外傳，天殘說：「如果有人哭哭啼啼的發文就請他來幫我打掃租屋處，還給房東乾淨的空間」。

天殘表示自己沒有精神方面的疾病，所有的一切「只是我很奇怪而已，我花了一些時間接受自己的不合群花了更多時間說服自己與世界共存但我最愛的東西沒有了那就沒什麼好留戀的」。她更指出很久之前就想好離別的時候要給身邊的人寫一些話，但寫字手很酸，所以希望沒有拿到信的朋友也不要難過，至少你們看得到這篇文，「是我數年來刪去好友留下的佼佼者，你們要為自己感到驕傲」。

天殘生前寫了信給身邊的好友們，希望大家不要為她的離開而難過。（翻攝自IG）天殘生前寫了信給身邊的好友們，希望大家不要為她的離開而難過。（翻攝自IG）

天殘指出她明白自己很好、有人愛她，她非常感謝，並強調「我只是做一件6年前早該做的事而已」。信件中她也表示自己在4月6日與賀瓏和平分手，且狠狠給了賀瓏一巴掌，話鋒一轉，天殘說「也請各位可以的話幫我保護跟照顧我在世上最珍愛的他，他是我的快樂跟寶貝」。

天殘回憶起自己為數不多的童年快樂記憶中，印象最深刻的就是自己的媽媽。媽媽會指著遠方的火車告訴天殘，車上都是要出去玩的人，大家都很開心，所以要跟他們說拜拜，她也希望身邊的朋友可以教導孩子一樣跟火車拜拜，之後都能平安、健康、快樂地過下去。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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