神秘信件曝光 賀瓏4月遭天殘「狠甩耳光分手」

賀瓏（左）終於承認天殘是他的前女友。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕31歲喜劇女演員「天殘」今年4月傳出憾事，被發現陳屍自家公寓頂樓，如今關鍵信件曝光，裡頭寫著「我跟賀瓏在4／6和平分手，他承認已經不再愛我，所以我們都同意分開，沒有第三者，只有給彼此的好聚好散跟體面，我已經重重的甩他巴掌了，平生最大力的一次，請大家放心（沒問題）」。

賀瓏公布天殘留下的最後一封信。（翻攝自臉書）

賀瓏今（23）公布了天殘的最後一封信件，並認了天殘是他的前女友，信件當中，天殘認為2025是告別的一年，她與很多生命中重要的人、事、物分開，最後也決定向這個世界說聲拜拜。天殘希望親近或喜愛的好友能看到自己留下的最後一封信件，並體諒她的選擇，更希望低調不要讓這封信外傳，天殘說：「如果有人哭哭啼啼的發文就請他來幫我打掃租屋處，還給房東乾淨的空間」。

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天殘表示自己沒有精神方面的疾病，所有的一切「只是我很奇怪而已，我花了一些時間接受自己的不合群，花了更多時間說服自己與世界共存，但我最愛的東西沒有了，那就沒什麼好留戀的」。她更指出很久之前就想好離別的時候要給身邊的人寫一些話，但寫字手很酸，所以希望沒有拿到信的朋友也不要難過，至少你們看得到這篇文，「是我數年來刪去好友留下的佼佼者，你們要為自己感到驕傲」。

天殘生前寫了信給身邊的好友們，希望大家不要為她的離開而難過。（翻攝自IG）

天殘指出她明白自己很好、有人愛她，她非常感謝，並強調「我只是做一件6年前早該做的事而已」。信件中她也表示，自己在4月6日與賀瓏和平分手，且狠狠給了賀瓏一巴掌，話鋒一轉，天殘說，「也請各位可以的話，幫我保護跟照顧我在世上最珍愛的他，他是我的快樂跟寶貝」。

天殘回憶起自己為數不多的童年快樂記憶中，印象最深刻的就是自己的媽媽。媽媽會指著遠方的火車告訴天殘，車上都是要出去玩的人，大家都很開心，所以要跟他們說拜拜，她也希望身邊的朋友可以教導孩子一樣跟火車拜拜，之後都能平安、健康、快樂地過下去。

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