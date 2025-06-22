女人的戰爭 呂文婉誤踩地雷被罵三八怒喊：不錄了

資深媒體人呂文婉是許多談話性節目的常見來賓。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人呂文婉是談話節目最愛，近日她上《娛樂頭版頭》時曝光一段陳年往事，聊到過去與「失憶豔星」宮雪花同台錄影，因為問題踩到對方地雷，竟然被痛罵三八，呂文婉也氣到直接拔麥走人，高喊：不錄了！

呂文婉開心的曬出自己栽培的豆芽。（翻攝自臉書）

今（22）呂文婉開心的在社群曬出自己栽種的豆芽，還開心地舉起培養桶，準備來頓豆芽大餐。不過提到她和港星宮雪花之間的恩怨，她就笑不出來了。當年呂文婉在女星狄鶯主持的節目上與港星宮雪花同台，宮雪花在中國文化大革命期間曾經靠走私黃金、販賣假首飾維持生計，卻遭公安機關逮捕，被判勞教兩年。因為當時節目設定由呂文婉擔任提問者，所以她與節目製作單位確認採訪尺度之後，被告知可以盡量問，已與宮雪花溝通過。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：呂文婉卸下母兼父職重擔 女兒大學畢業勇曝心聲

近日呂文婉上《娛樂頭版頭》時曝光被宮雪花罵三八的陳年往事。（翻攝自YouTube）

開始錄影後，呂文婉問宮雪花：「當年據說中國文革的關係，你有一度被抓去勞改？」宮雪花倏地臉色大變，並怒斥：「妳這個三八」，讓呂文婉傻眼。原本呂文婉以為宮雪花只是在做效果，所以聊了一陣子之後，再次釐清問題，沒想到宮雪花只要聽到「文化大革命」、「勞改」就變臉，第二次提問時，宮雪花大罵：「不但三八，還沒知識」。

港星宮雪花只要被問到與「文化大革命」相關的問題，就像被踩到地雷。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

呂文婉回憶當時狀況，她說：「我錄影這麼多次，這麼長年，我從來沒有拔過麥說老娘不錄了」。後來她與製作單位確認：「不是什麼都能問嗎？這是哪門子的溝通？」更氣呼呼地決定中止錄影，當場選擇離開攝影棚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法