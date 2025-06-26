暌違25年破冰！孫德榮送「7位數超大禮」羅志祥紅眼眶

孫德榮（左）、羅志祥睽違25年破冰同台。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮曾是台灣偶像男團風潮的領軍推手，從早期的威聚唱片開始培養新人，到成立喬傑立娛樂，打造出羅志祥、5566、183club、7朵花、K-One等紅極一時的偶像團體。他今（26）重磅宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，力邀羅志祥合體，這也是師徒倆5年前和解後，暌違25年首次在媒體同框，兩人鏡頭前互糗，一笑泯恩仇，羅志祥還強調「不是假和解」。

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孫德榮表示想辦個溫馨的家宴，因此選在自家豪宅舉辦頻道開播記者會，力邀乾兒子羅志祥站台。師徒倆25年後再次公開同框，互讚彼此外貌都沒變，羅志祥玩笑抖出孫德榮曾打肉毒失敗，讓孫德榮好氣又好笑說：「各位可以看到小孩子長大，開始逗你了。」

孫德榮（左）將羅志祥在威聚唱片的五首歌曲版權無償送給他。（記者潘少棠攝）

孫德榮也透露兩人破冰的最大功臣是通訊軟體「微信」，他笑著解釋，之前手機壞掉資料一去無回，後來找來昔日「Postm3n」成員林大晉詢問羅志祥聯繫方式，林大晉還畏縮表示要先過問對方，讓孫德榮忍不住玩笑開砲「沒懶趴」。

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羅志祥坦言接到消息嚇了一大跳，「想說他要跟我說什麼，要罵我嗎？」直到看到第一條訊息「好久不見」才放下擔心，後來孫德榮先開口：「你為什麼要背叛我？」羅志祥反問：「你為什麼要拋棄我？」兩人才敞開心房解心結。孫德榮曾言羅志祥是自己簽下的第一位藝人、是他唯一承認的乾兒子，兩人再次同台可謂意義深遠。

孫德榮（左）宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，第一集嘉賓正是羅志祥。（記者潘少棠攝）

孫德榮還費心找來羅志祥第一張專輯的製作人來當神秘嘉賓，孰料現場卻未見人影，他解釋對方患有恐慌症，幾經考量最終決定推辭現身。不過他另外準備驚喜大禮，將羅志祥在威聚唱片的五首歌曲版權無償送給他，孫德榮透露當初5首歌曲成本要價150萬元，羅志祥嚇到雞皮疙瘩掉滿地，神情滿是感動，記者會尾聲再加碼送上一個USB（隨身碟），裡頭記錄下羅志祥從練習生到出道後的活動身影，用心程度可見一斑。

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