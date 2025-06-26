晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

暌違25年破冰！孫德榮送「7位數超大禮」羅志祥紅眼眶

孫德榮（左）、羅志祥睽違25年破冰同台。（記者潘少棠攝）孫德榮（左）、羅志祥睽違25年破冰同台。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮曾是台灣偶像男團風潮的領軍推手，從早期的威聚唱片開始培養新人，到成立喬傑立娛樂，打造出羅志祥、5566、183club、7朵花、K-One等紅極一時的偶像團體。他今（26）重磅宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，力邀羅志祥合體，這也是師徒倆5年前和解後，暌違25年首次在媒體同框，兩人鏡頭前互糗，一笑泯恩仇，羅志祥還強調「不是假和解」。

相關新聞：羅志祥認了和賀瓏有交集！孫德榮狠酸：他只跟你打招呼

孫德榮表示想辦個溫馨的家宴，因此選在自家豪宅舉辦頻道開播記者會，力邀乾兒子羅志祥站台。師徒倆25年後再次公開同框，互讚彼此外貌都沒變，羅志祥玩笑抖出孫德榮曾打肉毒失敗，讓孫德榮好氣又好笑說：「各位可以看到小孩子長大，開始逗你了。」

孫德榮（左）將羅志祥在威聚唱片的五首歌曲版權無償送給他。（記者潘少棠攝）孫德榮（左）將羅志祥在威聚唱片的五首歌曲版權無償送給他。（記者潘少棠攝）

孫德榮也透露兩人破冰的最大功臣是通訊軟體「微信」，他笑著解釋，之前手機壞掉資料一去無回，後來找來昔日「Postm3n」成員林大晉詢問羅志祥聯繫方式，林大晉還畏縮表示要先過問對方，讓孫德榮忍不住玩笑開砲「沒懶趴」。

相關新聞：喬傑立帝國回歸！孫德榮開播邀羅志祥同框：他是我唯一認的乾兒子

羅志祥坦言接到消息嚇了一大跳，「想說他要跟我說什麼，要罵我嗎？」直到看到第一條訊息「好久不見」才放下擔心，後來孫德榮先開口：「你為什麼要背叛我？」羅志祥反問：「你為什麼要拋棄我？」兩人才敞開心房解心結。孫德榮曾言羅志祥是自己簽下的第一位藝人、是他唯一承認的乾兒子，兩人再次同台可謂意義深遠。

孫德榮（左）宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，第一集嘉賓正是羅志祥。（記者潘少棠攝）孫德榮（左）宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，第一集嘉賓正是羅志祥。（記者潘少棠攝）

孫德榮還費心找來羅志祥第一張專輯的製作人來當神秘嘉賓，孰料現場卻未見人影，他解釋對方患有恐慌症，幾經考量最終決定推辭現身。不過他另外準備驚喜大禮，將羅志祥在威聚唱片的五首歌曲版權無償送給他，孫德榮透露當初5首歌曲成本要價150萬元，羅志祥嚇到雞皮疙瘩掉滿地，神情滿是感動，記者會尾聲再加碼送上一個USB（隨身碟），裡頭記錄下羅志祥從練習生到出道後的活動身影，用心程度可見一斑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中