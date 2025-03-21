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家寧4分鐘片被酸爆…美女醫幫擬「神級聲明」網狂讚：看完想原諒

家寧拍片回應爭議卻不被買單。（翻攝自YT）家寧拍片回應爭議卻不被買單。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，家寧於今（21）凌晨上傳4分鐘影片回應爭議，不過內容卻遭批評避重就輕、毫無重點，反而引起眾人開酸，對此，美女醫師王姿允就發文分享自己幫家寧擬的一份聲明稿，讓網友看了狂讚。 

王姿允在粉專發文表示，原以為家寧的影片聲明會比先前的紙本聲明好，「結果妳就端出這個？沒想到只是浪費大家四分鐘生命」，接著透露自己在上週就想過，如果她是家寧的話，該怎麼做才能得到公眾的原諒，並幫家寧擬了一份聲明。

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王姿允以家寧口吻撰寫，並強調以下文章並非家寧本人所發：

當年開公司時，我跟Andy一樣年輕，只懂得創作影片，連什麼是股份、什麼是股東都搞不清楚，只覺得非常感謝長輩願意出錢幫我們年輕人開一個公司，處理我們不懂的業務和金流。這幾年來我跟他只是開心的一起拍片，完全沒過問公司的事，也從來沒想過股東分紅的事。

分手後，我媽或許是出於心疼女兒十年青春最終沒有修成正果的心，一時氣憤之下把Andy趕出了董事會，在股東會沒有任何實質權力的我，在我媽憤而作此決定的當下，實在不忍傷了我媽的心，畢竟媽媽對女兒的愛就是那麼愚昧盲目，我不是不懂媽媽的心疼。

大家最關心的股權分紅的部分，已經全部交由司法程序，我會努力確保該屬於Andy的一分都不會少。至於我媽告Andy的部分，感覺是她為了捍衛名聲不得不做的反擊，我相信這一定是不起訴的，就當作她的一種發洩吧，我只能勸她但無法改變她的決定。

最後，我只有一個訴求，就是拜託大家快去訂閱Andy的頻道，讓他衝破300萬，他對作影片投入的熱情與天份遠在我之上，這些成就都是他應得的，我也很開心當時鼓勵他繼續拍影片，這十年來他累積的功力大家都有目共睹，祝福他事業再創高峰，感謝他過去十年為眾量級付出的一切。

王姿允表示，以上是她所認為較為合適的聲明，並指出以台灣人民的善良程度，看完這篇聲明稿後，勢必不會再去過問家寧，「畢竟家家有個不好說又偏袒兒女的長輩」。文章曝光後，立即吸引網友大讚，「哇噻，這個聲明看了我都想原諒+0了！」、「情裡法 法裡情 都兼顧到了！101分！」、「如果這樣的聲明我買單耶」。

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