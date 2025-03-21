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娛樂 最新消息

家寧凌晨現身道歉「撇清奪權指控」 分手Andy後努力保持距離

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」拆夥後鬧翻，Andy怒指前女友家寧一家奪權，繼媽媽公司群海娛樂、本人親自發出聲明後，家寧今凌晨再度透過影片說明事情原委，並親自在鏡頭前二度道歉。

家寧拍片回應風波。（翻攝自YouTube）家寧拍片回應風波。（翻攝自YouTube）

對於近期風波，家寧表達遺憾，強調這不僅關乎公司與個人，更涉及親情與夥伴關係，並表態與Andy立場相同，未來不會逃避責任。

家寧表示這段期間並非逃避，而是希望以更負責的態度處理問題，並公開自己的心境。「財務方面的細節與疑問，並非近期才開始關注，數年間我曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能對公司和個人發展負責，但至今仍未獲完整數據。」她強調，將透過法律程序保障自身權益，確保一切合理處理。

談及頻道收益與分配，家寧坦言過去專注於創作，投入內容產出，卻在近期意識到自己對財務與經營層面了解不足，未來將以更成熟的態度學習、規劃與管理。她珍惜過去的經歷，期盼與Andy各自發展，並希望外界給予兩人空間，「分手後，我一直努力保持距離，避免不必要的爭議，然而這次事件的關注與猜測超乎想像，對我的情緒與生活帶來極大影響。」

 

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