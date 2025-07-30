李怡貞驚傳罷免案後要從政？ 大律師鬆口「只接受2職位」

大律師李怡貞坦言，表達自己支持立場，並不代表想從政，直球回應「想選早就選了。」（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕向來勇於表達「挺罷」立場，並在律師界小有名氣的網紅律師李怡貞，自罷免案後雖被部分網友威脅「脫粉」，甚至在社群留言奚落狂酸，但仍有不少粉絲力挺李怡貞出來從政、參選民意代表。對此，李怡貞再次表態，「講一千萬次，從來沒有想從政，除了總統或總統府發言人，不想加入政治，望周知。」簡單5句話，充分表達意願與立場。

大部分網友傾向支持李怡貞的想法，「不要從政是正確的，台灣的政治非常骯髒的，一點都不好玩，也不會有成就感的，還是當我們的大律師，我們才能暢所欲言的在這個平台跟您說說話。」、「當總統府發言人～當然支持妳！但當了發言人可能要變嚴肅、不能跟我們嘻嘻哈哈了～」、「你若當政治人物，我就不愛你了。因為你當律師，才能講幹話。」、「支持李律當發言人！」、「發言人好適合。」、「記者都可以當發言人了，律師更加適合，是花瓶也更有腦袋。」

請繼續往下閱讀...

但也有網友不支持李怡貞當發言人，哀喊「李律萬一當總統府發言人，這裡就要關了，我還想看李律瘋瘋癲癲嘴黃鴕鳥和其他人呀」、「妳當發言人就只能打官腔，我比較喜歡講真話仗義直言的妳」、「發言人可以欸！想看你電爆無腦的」。

更有鐵桿網友不死心，直接改喊「支持選總統。」還不忘增加職涯選項，「其實，陸委會發言人也很適合妳。妳律師的訓練，語言組織能力，條列式說明證據，會讓對面那些「華春瑩們」啞口無言。跟電爆鴕鳥一樣，和和氣氣不帶髒。」

對於網友留言，李怡貞感謝支持與建議，但仍再三強調「每個人都有表達自己支持立場的權利，不代表我想從政，想選早就選了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法