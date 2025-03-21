失智息影後第3個生日！老布70歲大壽享天倫感受滿滿愛

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢動作巨星「老布」布魯斯威利19日度過70歲大壽，同時也是他確認罹患「額顳葉型失智症」後第3個生日，他的前妻黛咪摩兒按慣例和露瑪、史蔻特、塔露拉3個女兒，以及他現任妻子艾瑪還有他們的小孩一同為他慶生，更分享多張慶生照，相當溫馨。

布魯斯威利（中）生日被女兒們和前妻黛咪摩兒（左一）圍繞。（翻攝自IG）

老布於2022年3月在家人發聲明下證實罹患失語症及額顳葉型失智症，宣布息影退休，讓不少影迷相當不捨。他的家人偶爾也會分享他的生活點滴與照片，讓影迷知道一代動作巨星的近況。

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黛咪摩兒開心擁抱布魯斯威利。（翻攝自IG）

他的33歲大女兒露瑪昨天也在社群分享和老布一同跳舞的影片，並希望粉絲替爸爸祈福，而老布46歲的妻子艾瑪也發文感謝粉絲一直給予他鼓勵，更說「今天就用全部的愛去淹沒他吧，他會感受到的，我發誓他會的。」

布魯斯威利現任妻子艾瑪（右）甜蜜獻吻。（翻攝自IG）

黛咪則於昨天分享照片寫道「生日快BW（布魯斯威利），我們愛你！」今凌晨再度分享多張照片寫到「與我們的BW共度美好時光…他感受到滿滿的愛了！繼續讓這份愛湧現吧！」

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