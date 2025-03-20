家寧再爆黑歷史！眾量級元老挺Andy「遇見她是惡夢開始」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」Andy開撕前女友家寧一家奪權，苦心經營 10年的心血付諸流水，沒想到今（20日）卻遭對方挨告。對此，前YouTuber的心懸自爆曾是「眾量級」創始成員之一，他得知Andy如今的遭遇感慨道「遇到家寧才是惡夢的開始！」

心懸（左起）自稱眾量級元老成員，直到遇見家寧後，成為自己與Andy的惡夢。（翻攝自Threads）

心懸稍早在Threads上祝賀Andy頻道破200萬訂閱並力挺道「有人問我家寧跟Andy 你站在那邊，當然是Andy老師啊，我跟Andy早在眾量級還沒成立前就認識了，我是先認識Andy之後才認識家寧的，家寧是在某一次的通告中認識。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：家寧也是被害人？ 律師提醒：戲要演全套

「我跟Andy的第一次見面，是在11-12年前的一個通告經濟公司內...」心懸透露該公司謊稱會幫忙找通告，但前提要先支付1萬至2萬的宣傳照費用，「我跟Andy就傻傻的付錢拍了那個沒屁用的宣傳照，後來我們在那個經紀公司也沒有接到幾個通告，所以我跟Andy都被那個經紀公司騙了，一起被騙，真的是好氣又好笑。」

相關新聞：Andy被媽媽提告！家寧喊「不知情」真實反應曝光

心懸坦言自己與Andy有著同樣的夢，並且一起朝著夢前進，「我們平常就一起出通告一起吃飯一起玩，直到後來我們再（在）某一次的通告中，我跟Andy遇到了家寧......才是Andy跟我惡夢的開始......」由於字數有限，他會在下一篇揭曉何謂惡夢，同時也強調自己現在沒做YT，因此沒有要蹭流量，「我只是想把我隱忍心中十年的話跟大家說而已！」

在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法