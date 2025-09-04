三立高層之子首發聲駁性侵「片面之詞」 認了交往大20歲江祖平：8/31才分手

江祖平這幾天火力全開，砲轟龔益霆。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日連環爆料，指控她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員遭電視台人員下藥性侵、偷拍裸照，還指出另有2位電視台女同事遭該男傳訊息性騷擾，事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。三立電視台稱已啟動調查機制，而士林地檢署則表示，已主動分案調查。

對此，龔益霆今（4日）發聲明否認性侵，強調自己與江祖平自2024年10月23日開始交往，直到2025年8月31日分手，並指江祖平的說法「都是片面之詞與不實指控」，同時表示將全力配合司法調查。

龔益霆在聲明中提到，2024年他愛上一位大自己二十多歲的女性，也就是江祖平，兩人於2024年10月23日正式交往，但為避免帶給對方困擾，戀情未曾公開。他說：「交往過程中我真心相待，也許因年紀落差造成觀念不同，雙方經常爭執，對方也常情緒性發言，爭吵不斷。交往期間我們分分合合，最後由她提出分手，這段感情在2025年8月31日畫下句點。」

他強調，分手必然讓江祖平受到情感上的傷害，「她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。」但近期她在Threads上發佈的性侵指控與不實說法，已對他與家人造成困擾，甚至公開其家人姓名與照片，迫使他不得不出面澄清，以免引發更多誤會。

龔益霆指出，江祖平在Threads所發的貼文，皆為「片面之詞與不實指控」。「其中以我的姓名置頂，實際上卻是她的帳號（ping0130）所發，已嚴重誤導閱眾，恐誤認為是我本人的言論。」他也承認自己在私人感情問題上處理不當，會坦然面對。

最後，他呼籲江祖平撤下所有不實貼文，讓事件回歸事實與平靜，並強調若對方持續散播不實指控，他將依法捍衛權益，同時全力配合任何司法調查。

