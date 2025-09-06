《女大》挨轟「翻江祖平舊帳」被炎上 電視台發聲二度致歉

〔記者林欣穎／台北報導〕江祖平近期開撕前男友、三立副總龔美富之子龔益霆，怒控對方涉嫌下藥性侵，掀起社會輿論熱議，其中《女人我最大》的社群找出江祖平過去和郭子乾打巴掌的風波，遭網友認為在營造江祖平負面人設，今（6）日電視台也做出回應。

雖然《女人我最大》的社群致歉澄清，但江祖平看了留言狠嗆：「衷心希望您們不要有女兒。」也有不少網友將社群和節目做連結不滿直言，「節目名稱跟作為剛好相反」，認為他們是想蹭流量，還有網友說要抵制節目等。

電視台回應表示，針對《女人我最大》社群貼文所引發的誤解與疑慮深感歉意，也誠摯向所有關心節目與性別平權的朋友致上最深的道歉。

電視台指出，本次事件，確實是網站團隊在發文上的疏失，導致與品牌立場產生落差，對外界造成困擾與質疑，我們不會推諉責任，並將此視為一次必須正視的警醒。

TVBS也強調，已展開內部檢討，並將全面強化流程與敏感議題的審核標準，避免類似情況再次發生。「我們重申，《女人我最大》始終堅定支持性別平權與多元價值。謝謝大家的提醒與指教，我們會虛心面對、負起責任，並以更高標準自我要求。」

