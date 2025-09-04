不懼高層 江祖平曝光噁男正面照秀簡訊「蠻大想揉」

女星江祖平連環爆料電視台內部存在性侵害與性騷擾事件。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔女星江祖平近日在社群平台連環爆料，指一名電視台男員工疑似使用藥物性侵女演員，並拍下不雅照。今（4）她更曝光該男全名，並加碼2名受害者遭到性騷擾。

又有2名受害者出面說明自己慘遭狼爪。（翻攝自臉書）

昨夜開始江祖平就不斷連環一點一點以擠牙膏方式慢慢地提供男員工資訊，今日凌晨江祖平除揭露還有2名受害者外，更強調對方（男員工）有後台，是三立高層兒子，對此三立資深副總龔美富今表示，被指為性騷犯的人是他的兒子，他相信自己的兒子，但公司方面也會啟動調查，如果兒子有犯錯，「他也應該要面對並負責」。

江祖平透露，又有兩名幕後女性工作者希望被尊重，因此曝光對話截圖。受害者告訴江祖平，與該男子因有工作需求必須接觸，但某次對方疑似酒醉，打電話要受害者搭計程車到他家，「他要打砲」。受害者更憤怒表示：當我們這些工作人員都是他私下娛樂在叫的嗎？

電視台男性員工竟然私訊女工作人員，言語猥瑣。（翻攝自臉書）

受害女子之後仍陸續收到騷擾私訊，不堪其擾的她果斷離職。後得知還有其他人遭到騷擾，江祖平曝光截圖對話，該男性員工傳的簡訊非常下流，提到「想揉一陣子了」、「你胸部蠻大的」。

看不下去的江祖平認為該男子「如果再不覺得自己有錯，跟所有你玷污的女性道歉，（手頭上）還有可以讓你坐牢的證據」

江祖平曝光噁男正面照。（翻攝自臉書）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

