三立資深副總兒子被控性侵！龔美富沉痛發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日接連在社群爆料，一位在電視台工作的龔姓男子疑似性侵，她昨在IG貼出對方的正面照與名字，直指對方事後拒絕購買避孕藥，甚至冷回「射外面不會有事」，今天凌晨再度揭露有兩位電視台的女同事被該男騷擾，並指出對方有後台，是三立高層兒子。對此，三立資深副總龔美富今沉痛發聲。

龔美富。（資料照，記者潘少棠攝）

龔美富提到自己是當事人的父親，「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」也指出自己身爲三立主管，會利害迴避，公司已經啟動調查制度，「我一定配合公司制度。」

江祖平揭露電視台性騷醜聞。（本報資料照）

而三立今重申公司重視職場安全與尊嚴，絕不容許性騷擾等違法行為。「公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，今日也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

