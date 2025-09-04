晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

三立資深副總兒子被控性侵！龔美富沉痛發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日接連在社群爆料，一位在電視台工作的龔姓男子疑似性侵，她昨在IG貼出對方的正面照與名字，直指對方事後拒絕購買避孕藥，甚至冷回「射外面不會有事」，今天凌晨再度揭露有兩位電視台的女同事被該男騷擾，並指出對方有後台，是三立高層兒子。對此，三立資深副總龔美富今沉痛發聲。

龔美富。（資料照，記者潘少棠攝）龔美富。（資料照，記者潘少棠攝）

龔美富提到自己是當事人的父親，「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」也指出自己身爲三立主管，會利害迴避，公司已經啟動調查制度，「我一定配合公司制度。」

江祖平揭露電視台性騷醜聞。（本報資料照）江祖平揭露電視台性騷醜聞。（本報資料照）

而三立今重申公司重視職場安全與尊嚴，絕不容許性騷擾等違法行為。「公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，今日也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中