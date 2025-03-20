家寧也是被害人？ 律師提醒：戲要演全套

百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（右）近期指控家寧一家奪走頻道經營權，互撕風波持續延燒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy近期指控家寧一家奪走頻道經營權，互撕風波持續延燒。今（20）日Andy突PO出警局通知書，證實被「家寧媽」曾淑惠對他提告違反個資法及妨害名譽，疑似不滿家中印刷廠地址被挖出，半夜跑警局提告。

家寧自稱也是受害者。（翻攝自臉書）

Andy先前指控家寧媽將他創立並經營多年的頻道及收益整碗端走，自己卻變成月領5.5萬元薪水的員工，日前家寧雖然透過律師事務所發聲明，表示自己跟Andy一樣只領月薪跟獎金，還喊著日後新頻道也會跟與家寧媽關係密切的「群海娛樂」無關。苦苦等不到公司財務報表以及張家人親自回應，Andy的新頻道訂閱數正式超過230萬，超越過去經營的「眾量級CROWD」，不過Andy笑說，還沒收到YouTube頻道的金牌，卻先收到警局通知他被告。

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對此，律師林智群在社群發文，認為：「張家寧都發聲明，說她也是被害人了。張媽媽應該連張家寧一起告，戲要演全套，才有說服力。」

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