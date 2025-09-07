晴時多雲

娛樂 最新消息

三立證實龔美富今請辭副總！為兒涉性侵風波致歉

三立今證實龔美富已主動請辭資深副總一職。（翻攝自臉書）三立今證實龔美富已主動請辭資深副總一職。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平踢爆電視台資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵並偷拍，並透露有電視台女同事遭性騷，事件延燒數日。三立今晚證實龔美富向公司表達主動請辭，以示負責，其子也會面對司法，交由司法去釐清真相。龔美富也發出聲明表示：「身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切。關於犬子的案件，我們已委託律師全權處理，一切交由司法單位依法釐清，還原真相。」

龔美富在聲明中表示近日因兒子所涉事件爭議，引發社會各界關注與討論，不僅浪費許多公共資源，也造成輿論的紛擾，深感抱歉；尤其是對三立電視造成的傷害，更是讓他過意不去。「身為三立電視的資深員工，我深知一路以來的栽培與信任得來不易，如今卻因此事波及公司，實在愧對這份恩情。我已自請離職，以示負責，並向一路扶持我的老東家三立電視，致上最誠摯的歉意與感謝。」

他指出身為人父，無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切，「關於犬子的案件，我們已委託律師全權處理，一切交由司法單位依法釐清，還原真相。」並再次向三立電視、同事夥伴，以及社會大眾致歉，他說：「未來將以更謹慎與謙卑的態度面對人生，承擔身為父親與社會一份子的責任。」

