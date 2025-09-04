江祖平發不自殺聲明！點名三立資深副總龔美富：我曾把你當兄弟

江祖平近日連環爆料。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日連環爆料，指控她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員遭電視台人員下藥性侵、偷拍裸照，還指出另有2位電視台女同事遭該男傳訊息性騷擾，事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。江祖平今瘋狂發聲，還發出「不自殺聲明」，並直接點名三立資深副總龔美富。

江祖平今提到自己已給了「某g姓家族 」機會，甚至還主動打給他們，連續三天打電話、傳訊息，但對方不接或是掛電話，她說：「機會！我給過了！地檢署，我一定會去。」態度相當強硬。

她還說自己之所以主動聯繫龔美富父子，目的非常單純，「我只問：道歉！真的很難嗎？我曾經把你當兄弟，你要這樣？嗯嗯。」文末還標記龔美富。

相關新聞：三立高層之子首發聲駁性侵「片面之詞」 認了交往大20歲江祖平：8/31才分手

