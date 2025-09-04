晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平發不自殺聲明！點名三立資深副總龔美富：我曾把你當兄弟

江祖平近日連環爆料。（資料照，記者陳奕全攝）江祖平近日連環爆料。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日連環爆料，指控她認識的一名「大特（有台詞的特約演員）」女演員遭電視台人員下藥性侵、偷拍裸照，還指出另有2位電視台女同事遭該男傳訊息性騷擾，事後證實該男為三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。江祖平今瘋狂發聲，還發出「不自殺聲明」，並直接點名三立資深副總龔美富。

江祖平今在社群媒體狂發。（翻攝自IG）江祖平今在社群媒體狂發。（翻攝自IG）

江祖平今提到自己已給了「某g姓家族 」機會，甚至還主動打給他們，連續三天打電話、傳訊息，但對方不接或是掛電話，她說：「機會！我給過了！地檢署，我一定會去。」態度相當強硬。

江祖平今在社群媒體發不自殺聲明。（翻攝自IG）江祖平今在社群媒體發不自殺聲明。（翻攝自IG）

她還說自己之所以主動聯繫龔美富父子，目的非常單純，「我只問：道歉！真的很難嗎？我曾經把你當兄弟，你要這樣？嗯嗯。」文末還標記龔美富。

相關新聞：三立高層之子首發聲駁性侵「片面之詞」 認了交往大20歲江祖平：8/31才分手

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中