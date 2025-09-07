晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平深夜發文 曝：心力交瘁真的好累

女星江祖平深夜發文露璐內心恐懼。（翻攝自IG）女星江祖平深夜發文露璐內心恐懼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平近日公開指控前男友、三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌下藥性侵及性騷擾，事件持續引發輿論熱議。對此，龔益霆否認指控，並加碼公開兩人曾是情侶，要求江祖平刪除所有不實貼文，否則不排除提告。今（7）凌晨江祖平於社群發文，吐露心聲，表示自己看了新聞之後，仍覺得即使龔美富及龔益霆父子倆都離開公司，心中依舊恐懼，因為「他們知道我住哪裡」，更表示自事件發生後，自己每天都要到天亮才敢在沙發上睡著。

江祖平指出性侵之狼是電視台編制內有背景的人，後來被發現就是龔益霆。（翻攝自IG）江祖平指出性侵之狼是電視台編制內有背景的人，後來被發現就是龔益霆。（翻攝自IG）

江祖平發文1小時後即吸引萬人按讚，她驚恐說自己一聽到什麼動靜就會馬上驚醒「我真的好累 好累 心力交瘁……」。江祖平更進一步詢問「有任何人知道他們目前近況嗎？」，心中充滿不安與恐懼的江祖平自曝「我真的連外賣都不敢點 因為不知道某人會不會守在家裡外面 然後在螢幕裡看到戴安全帽的 是真的外送員……還是某人假裝的」？

文末，江祖平疲憊表示自己真的快沒有力氣了。發文一出，熱心友人立刻表示「祖平 我可以提供住的地方讓妳先避一陣子 可以私訊給我」，更有許多人心疼江祖平，要她趕緊申請保護令，希望她千萬不要姑息惡狼，趁機肅清整頓娛樂圈長期噁心的陋習，讓有權有勢的人學習如何尊重別人。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

