律師李怡貞談江祖平案挨酸「幫三立」！火大反轟：實在無腦

李怡貞（左）談江祖平案挨轟反擊。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平踢爆三立資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵，事件震撼演藝圈。男方否認並反指兩人曾交往，隨後江祖平才間接承認自己是受害者。風波持續延燒，律師李怡貞也在臉書發文評論，不料卻遭部分網友酸「替三立說話」，對此她今（5）日傍晚再度出面反擊，直轟「就算看不懂我在講什麼，也無需惡意扭曲，扯政治扯綠師實在是無腦」。

李怡貞強調，她先前的發言並非帶風向，而是想讓大眾理解受害者在法律上如何認定，以及提醒若無據隨意指摘，恐會讓案件認定更為困難。她直言，沒想到貼文曝光後，竟引來網友質疑她在檢討被害者，甚至扯上政治，讓她感到又無奈又憤怒。

面對「幫三立講話」的指控，李怡貞則自揭與三立的恩怨往事。她說，早在過去三立就曾因引用陳沂的文章，隨意報導她有「前科」，當時差點鬧上法院，因此她反問：「請問我為何要幫三立說話？」藉此表明自己與該電視台並無交情，反倒曾有過爭議。

最後，李怡貞感嘆，許多人抱持特定立場，惡意扭曲她的分析，甚至將焦點轉移至政治攻防。她再度喊話：「佛渡有緣人，法律會讓懂的人玩，不懂的人引火燒身。」她強調，就算外界看不懂她的論述，也無需惡意誤解，更不該將事件貼上不實標籤。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

