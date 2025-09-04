晴時多雲

娛樂 最新消息

龔益霆搬江祖平交往史！三立前員工嗆他「靠爸族」：性騷是事實

江祖平近日連環爆料女演員遭三立電視台人員性騷、性侵一事。（資料照，記者王文麟攝）江祖平近日連環爆料女演員遭三立電視台人員性騷、性侵一事。（資料照，記者王文麟攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕江祖平近日連環爆料女演員遭三立電視台人員性騷、性侵一事。事件傳得沸沸揚揚，三立資深副總龔美富的兒子龔益霆稍早已發文證實自己就是被指控的員工，震撼宣布與江祖平交往過，但對性騷一事隻字不提，僅警告江祖平撤下所有不實貼文。不過三立前員工看到此貼文後不忍了，怒批龔益霆轉移焦點。

龔益霆今（4日）首度發聲，否認性侵指控，並強調江祖平的爆料「皆為片面之詞與不實指控」。他公開表示，自己與江祖平自2024年10月23日開始交往，直到2025年8月31日分手，認為江的情緒性發言可理解，但卻已對他與家人造成困擾。他也強調，江祖平甚至公開其家人姓名與照片，導致家人承受壓力，因此不得不出面澄清，並承諾將全力配合司法調查，以釐清真相。

然而，記者實地向三立前員工探詢，該員工則語帶不滿直言，雖未與江祖平有過接觸，但聽聞她為人相當仗義。他對龔益霆突然強調「交往關係」的說法抱持懷疑，認為此舉恐有轉移焦點之嫌。他直言：「性騷就是事實，不該被模糊，可能已經諮詢過律師，想要帶風向。」無論雙方是否有交往關係，最核心的問題依舊是性侵、性騷指控的真偽，需要透過司法釐清。

這位前員工更形容龔益霆私下是「自信爆棚的靠爸族，帶著優越感的小少爺，幾乎無法無天。」顯然對其印象並不佳，也替疑似受害的女性抱不平。目前三立電視台已回應啟動內部調查，士林地檢署則主動分案偵辦。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

