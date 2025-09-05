晴時多雲

娛樂 電視

（懶人包）江祖平性侵吹哨者成受害者！狠槓三立資深副總龔美富＋兒子全揭露

江祖平從吹哨者變為受害者。（本報資料照）江祖平從吹哨者變為受害者。（本報資料照）

〔記者蕭方綺／專題報導〕江祖平怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵「大特」女演員，今意外翻轉，她承認自己就是口中的「大特」受害者，解釋一開始用他人名義揭露此事，是怕媽媽擔心，然而真相曝光後引發軒然大波，網友也心疼喊：「本來以為您只是吹哨者，沒想到也是受害者！」本報整理事件時間軸，還原從8月中開始的「吹哨者」到今天揭露「受害者」的完整過程。

1. 8月18日：匿名爆料震驚娛樂圈

江祖平8月18日在社群媒體透露自己收到一名「65%觀眾都認識的大特女演員」私訊，指控某電視台內部男子以「拿藥」為由，竟交付鎮定劑，導致她當場昏迷，還趁機施暴並錄下過程。當受害者要求刪片時，男子竟冷回：「刪啊！我有雲端」，令她感到極度無助。

江祖平公開龔益霆名字，控訴他是渣男。（翻攝自threads）江祖平公開龔益霆名字，控訴他是渣男。（翻攝自threads）

2. 9月3日：公開嫌疑人影像

沒想到她9月3日直接PO出嫌疑犯正臉及多張生活、工作照，其中一張可見男子身穿「SET」LOGO制服，還稱對方年僅25歲，已主動請辭，並爆料對方「每天性成癮」、「每天都在等現場找人愛愛」等，甚至模仿其口吻寫下：「我喜歡幹嘛就幹嘛！反我這少爺就是空降，就憑我長相、面貌、身份，我就弄弄她們就好。」

這幾則貼文中，網友找到嫌疑犯應該是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。當時三立電視表示，已啟動調查，除了釐清事實外，同時也會協助相關人等維護法律權益。

龔益霆昨發出聲明。（翻攝自IG）龔益霆昨發出聲明。（翻攝自IG）

3. 9月4日：雙方聲明交鋒

龔美富認了江祖平所說的就是自己兒子龔益霆，提到自己身為父親，信任兒子的所作所為，「但我相信，司法最後會還他清白。」江祖平對他所說「清白」二字直接開轟，指出自己幾天前曾以訊息、電話告知龔益霆，希望他向受害者道歉，對方竟然回「她沒有爽到嗎」，讓江祖平更生氣，還在限時動態發出「不自殺聲明」。

龔益霆也發聲明否認性侵，強調自己與江祖平自2024年10月23日開始交往，直到2025年8月31日分手，並指江祖平的說法「都是片面之詞與不實指控」，稱自己將全力配合司法調查，並強調分手必然讓江祖平受到情感上的傷害，「她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。」但他也承認自己在私人感情問題上處理不當，會坦然面對，呼籲江祖平撤下所有不實貼文。

只是聲明發出不到半小時江祖平就火速反擊，她沒否認戀情，還隔空喊話龔益霆：「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」並稱自己從一開始就只是需要一個真誠道歉，「但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多。」而士林地檢署則主動分案調查此事。

江祖平放話要告龔益霆性侵，並索賠1300萬。（翻攝自threads）江祖平放話要告龔益霆性侵，並索賠1300萬。（翻攝自threads）

4. 9月5日：受害者身分公開

江祖平怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵「大特」女演員，今卻意外翻轉，她承認自己就是口中的「大特」受害者，她原本怕說出事實讓媽媽擔心，但媽媽終究仍得知真相。江祖平以暗示性文字提到遭性侵的細節，指出對方趁她無意識的情況下，硬上完之後清理乾淨。目前檢警已展開偵查，她也已答應赴內湖分局製作筆錄。

江祖平還放話要告龔益霆性侵，並索賠1300萬，還加碼再爆龔益霆的狼爪除了幕後女性工作人員之外，也有女性牌咖受害。

而三立總經理高明慧宣布龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查，職位目前由總監張若帆暫代。三立也提到公司性平申訴負責窗口確實有主動聯繫江祖平，2人4日通話約10分鐘。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

