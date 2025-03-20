呼叫宇宙獲得回應！皮克斯新作《地球特派員》曝新預告海報

〔記者許世穎／綜合報導〕繼去年全球狂賣的《腦筋急轉彎2》後，皮克斯將於今年夏天推出全新作品《地球特派員》，今（20）日曝光全新預告及海報。數百年來，人們一直在向宇宙呼喊尋求的答案，也許就在這部片中得到宇宙回應！

《地球特派員》主角「艾立歐」熱愛太空、富有想像力且天天幻想能被外星人綁架。（迪士尼提供）

該片描述一位名叫「艾立歐」的孤獨男孩，他熱愛太空、富有想像力且天天幻想能被外星人綁架。當他終於許願成真被傳送到一個來自遙遠星系的星際組織「共宇宙」時，他為誤被認為是地球的領袖，必須與各種古怪的外星生命建立新聯繫，並應對一場星際危機，過程中他將發現他究竟該屬於哪裡，以及真正的自己是誰。

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艾立歐在《地球特派員》展開星際冒險。（迪士尼提供）

《地球特派員》海報。（迪士尼提供）

電影由《青春養成記》華裔導演石之予、《可可夜總會》導演艾卓恩莫立納與短片《挖道兔》瑪德琳夏拉菲安共同編導，除了可愛繽紛的太空世界，更可以期待這三個黃金組合帶來深度的故事，探索的內心的歸屬以及親情友情的感動情誼。《地球特派員》將於7月10日在台上映。

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