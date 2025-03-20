晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

呼叫宇宙獲得回應！皮克斯新作《地球特派員》曝新預告海報

〔記者許世穎／綜合報導〕繼去年全球狂賣的《腦筋急轉彎2》後，皮克斯將於今年夏天推出全新作品《地球特派員》，今（20）日曝光全新預告及海報。數百年來，人們一直在向宇宙呼喊尋求的答案，也許就在這部片中得到宇宙回應！

《地球特派員》主角「艾立歐」熱愛太空、富有想像力且天天幻想能被外星人綁架。（迪士尼提供）《地球特派員》主角「艾立歐」熱愛太空、富有想像力且天天幻想能被外星人綁架。（迪士尼提供）

該片描述一位名叫「艾立歐」的孤獨男孩，他熱愛太空、富有想像力且天天幻想能被外星人綁架。當他終於許願成真被傳送到一個來自遙遠星系的星際組織「共宇宙」時，他為誤被認為是地球的領袖，必須與各種古怪的外星生命建立新聯繫，並應對一場星際危機，過程中他將發現他究竟該屬於哪裡，以及真正的自己是誰。

艾立歐在《地球特派員》展開星際冒險。（迪士尼提供）艾立歐在《地球特派員》展開星際冒險。（迪士尼提供）

《地球特派員》海報。（迪士尼提供）《地球特派員》海報。（迪士尼提供）

電影由《青春養成記》華裔導演石之予、《可可夜總會》導演艾卓恩莫立納與短片《挖道兔》瑪德琳夏拉菲安共同編導，除了可愛繽紛的太空世界，更可以期待這三個黃金組合帶來深度的故事，探索的內心的歸屬以及親情友情的感動情誼。《地球特派員》將於7月10日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中