家寧再發聲！撇清「財務黑幕」內情 預告將與媽媽切割

家寧（右）今（18）日透過律師發表四點聲明。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧今（18）日透過律師發表四點聲明，除了親自說明頻道的財務狀況，也表示自己個人頻道未來都會與媽媽的公司無關。

家寧表示頻道自 2016 年由她與 Andy 共同創立，並於 2018 年與 曾淑惠成立「群海娛樂股份有限公司」，由曾女士擔任董事長負責財務營運，而她與Andy老師僅按月領薪，並未實際參與公司管理，也不清楚公司收益狀況。

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張家寧透露曾多次請求財務資料但未獲妥善回應，並理解 Andy對收益分配的不滿，將與律師討論後續對策。她強調未來將以個人名義經營新頻道「秘月期 POPOO」，與群海公司無關，並計畫拍攝影片對外說明，為此事造成的社會紛擾致歉。

家寧透過律師發出聲明。（理鴻法律事務所提供）

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』（下稱『眾量級頻道』）為本人與 王崇睿先生（Andy 老師）於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及 Andy 老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與 Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。

謹代聲明如上。

理鴻法律事務所 郭柏鴻律師 李牧宸律師

中華民國114年3月18日

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