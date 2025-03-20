晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金賽綸母聞女兒已婚「哭到無法站立」！駁斥李鎮浩爆料

金賽綸昨天突遭YTR李鎮浩爆料，早和圈外男友結婚。（達志影像）金賽綸昨天突遭YTR李鎮浩爆料，早和圈外男友結婚。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸昨天突遭YTR李鎮浩爆料，早和圈外男友結婚，甚至墮胎，今（20）金賽綸家屬透過「橫豎研究所」否認所有指控，表示從未隱瞞任何事情，怒斥李鎮浩荒謬至極，甚至傳出金賽綸母親聽到錄音檔崩潰，甚至哭到難以站立。

相關新聞：李鎮浩挖金賽綸內幕 挨轟模糊焦點追錄音檔源頭

在李鎮浩公開的錄音檔中，金賽綸向公司A某坦言和另一半在海外結婚，但抱怨對方是控制狂、神經病，甚至透露自己懷有身孕，當時另一半拿「孩子逼婚」，最後孩子已經拿掉了。

「橫豎研究所」今表示，原本今天要舉行記者會，卻稱金賽綸的母親因為太難過，連好好站著都很困難，並引述金賽綸家屬說法，表示「完全沒聽說賽綸結婚的事。」

相關新聞：金賽綸錄音檔被控「有剪接痕跡」 韓網嘆1疑點：身邊沒好人

「橫豎研究所」公開金賽綸母親寫給女兒的親筆信。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」公開金賽綸母親寫給女兒的親筆信。（翻攝自YouTube）

此外，橫豎研究所也公開金賽綸母親的親筆信，主播金世義直言金母瘦到皮包骨，狀態十分不好；金賽綸媽媽向天上的女兒心碎喊話，「妳去到溫暖的地方了嗎？現在不痛了嗎？」透露抱著金賽綸穿過的衣服入睡，心情難以平復。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中