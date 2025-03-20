金賽綸母聞女兒已婚「哭到無法站立」！駁斥李鎮浩爆料

金賽綸昨天突遭YTR李鎮浩爆料，早和圈外男友結婚。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸昨天突遭YTR李鎮浩爆料，早和圈外男友結婚，甚至墮胎，今（20）金賽綸家屬透過「橫豎研究所」否認所有指控，表示從未隱瞞任何事情，怒斥李鎮浩荒謬至極，甚至傳出金賽綸母親聽到錄音檔崩潰，甚至哭到難以站立。

相關新聞：李鎮浩挖金賽綸內幕 挨轟模糊焦點追錄音檔源頭

請繼續往下閱讀...

在李鎮浩公開的錄音檔中，金賽綸向公司A某坦言和另一半在海外結婚，但抱怨對方是控制狂、神經病，甚至透露自己懷有身孕，當時另一半拿「孩子逼婚」，最後孩子已經拿掉了。

「橫豎研究所」今表示，原本今天要舉行記者會，卻稱金賽綸的母親因為太難過，連好好站著都很困難，並引述金賽綸家屬說法，表示「完全沒聽說賽綸結婚的事。」

相關新聞：金賽綸錄音檔被控「有剪接痕跡」 韓網嘆1疑點：身邊沒好人

「橫豎研究所」公開金賽綸母親寫給女兒的親筆信。（翻攝自YouTube）

此外，橫豎研究所也公開金賽綸母親的親筆信，主播金世義直言金母瘦到皮包骨，狀態十分不好；金賽綸媽媽向天上的女兒心碎喊話，「妳去到溫暖的地方了嗎？現在不痛了嗎？」透露抱著金賽綸穿過的衣服入睡，心情難以平復。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法