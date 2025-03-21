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蔡阿嘎熱心整理「家寧聲明懶人包」 全網讚爆：叫你模仿不是超越

蔡阿嘎（右）火速整理家寧（左）聲明影片懶人包。（翻攝自YT、臉書）蔡阿嘎（右）火速整理家寧（左）聲明影片懶人包。（翻攝自YT、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy近期指控家寧一家人奪權，歷經張家發出6點聲明，家寧18日以個人名義上傳6點聲明後，今（21）凌晨家寧發布4分鐘影片正式回應，內容被外界認為毫無重點，百萬網紅蔡阿嘎也熱心整理出「聲明影片懶人包」，精闢演出令網友全都笑翻。

家寧在影片中全程照稿念聲明，不僅沒提Andy名字，對相關事件更未提出具體說明，只強調她沒選擇逃避，未來也不會逃避，雖然在影片中2度道歉，卻僅是點頭而非起身鞠躬。這段長約4分鐘的影片，被外界認為避重就輕、內容空洞，再度引起網友砲火猛攻。

蔡阿嘎懶人包影片被大讚簡潔有力。（翻攝自臉書）蔡阿嘎懶人包影片被大讚簡潔有力。（翻攝自臉書）

而家寧凌晨才剛上片，蔡阿嘎一早就火速拍片替大家整理重點，可見蔡阿嘎身穿白衣，臉上化著腮紅，並疑似模仿家寧口音，怪腔怪調的說：「為了節省大家的時間，有關今天凌晨+0發表的聲明懶人包如下…」接著畫面轉到團隊成員蔡宗翰老婆，只見她不發一語沉默5秒，隨即兩人鞠躬喊「謝謝大家」，結束影片，暗指家寧影片毫無重點。

蔡阿嘎上傳的25秒懶人包影片，僅上架短短1小時就吸引2.1萬人按讚，網友紛紛大讚，「叫你模仿不是超越」、「翻譯：有講跟沒講一樣」、「完美詮釋，真不愧是優土界長青樹！還好我都沒有點進去張家的影片……」、「簡潔有力，省了4分，謝謝大家」，蔡阿嘎更補充，「甚至還用了收音麥克風，比拍自己影片還用心」。

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