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賴清德喊話舔共藝人「尊重國家利益」 林心如4字回應

林心如。（資料照，記者胡舜翔攝）林心如。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕多位台灣藝人日前配合轉發中國「央視」指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」的社群貼文，總統賴清德日前重話指出，將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。林心如今出席家扶基金會「用愛包圍」活動被問此話題，身旁工作人員一聽到問句開頭立刻謹惕擋著，指出「今天聊兒童相關話題」，林心如也僅低調回「不好意思」，而這次林心如並沒有轉發央視社群貼文。

相關新聞：賴清德說重話 這些曾損國家利益的台灣藝人要注意了

先前中國外長王毅被問到台灣主權，表示「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，官媒央視也立即製圖，「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，侯佩岑第一個轉發，之後大批藝人包含張韶涵、楊丞琳、趙又廷、林瑞陽、方芳等人都跟上腳步轉發。

總統賴清德就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，明確回應：「我們很清楚，台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力下的確有不容易的地方，但我們也希望在中國發展事業的藝人，能夠尊重國家利益，尊重這塊土地上人民的感情，並珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業，一定要共同珍惜國家、這塊土地，珍惜我們生活的民主自由的方式。」針對台灣藝人配合中國轉發「中國台灣」貼文的行為，陸委會將依「兩岸人民關係條例」查處。

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