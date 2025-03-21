蔣家第四代蔣友青宣布「扎根中國」 抖音開箱新家

蔣友青近日前往曾祖父蔣介石老家中國寧波奉化。（攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕蔣家第四代35歲的蔣友青近日前往曾祖父蔣介石老家中國寧波奉化，他不但開心的說自己認祖歸宗，還大罵總統賴清德，網友忍不住嘆：「蔣介石和蔣經國看到這貨估計能氣瘋」。昨（20）蔣友青更進一步開了抖音帳號，宣布自己下定決心「扎根中國」，並展示了自己的住家，不少網友提醒他：記得註銷台灣的護照跟國籍唷。

蔣友青宣布自己要扎根杭州。（本報合成圖，翻攝自抖音）

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蔣友青抖音帳號一天就累積將近9萬人追蹤，之後也拍了短片，只見蔣友青向粉絲打招呼，接著宣布自己決定到中國杭州「扎根發展」，並介紹起自己的住處，他更開玩笑地說屋內什麼都沒有：「沒餐桌、電視還遮著桌布還不能看」，自嘲這真的是家徒四壁。之後，蔣友青突然對著鏡頭嘆氣，問：「反正這就是扎根的過程，你們會來這種地方發展嗎？」

蔣家第四代蔣友青（右）年幼時曾多次鬧出荒唐事。（資料照，記者羅沛德攝）

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蔣家後代各自戴著神秘面紗，第四代「松柏常青」都不碰政治而從事各行各業，幼年多有荒唐行為鬧上新聞版面的蔣友青，這次依舊引人矚目，網友忍不住說：「老蔣小蔣與共產黨漢賊勢不兩立，後代子孫卻寧為馬列子孫」、「所謂的一代不如一代，蔣家後代真的完美詮釋了」；也有網友持不同意見「人家本來祖籍就是中國，落葉歸根為啥要嘲啊」。

蔣友青開箱新家。（翻攝自抖音）

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