晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔣家第四代蔣友青宣布「扎根中國」 抖音開箱新家

蔣友青近日前往曾祖父蔣介石老家中國寧波奉化。（攝自微博）蔣友青近日前往曾祖父蔣介石老家中國寧波奉化。（攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕蔣家第四代35歲的蔣友青近日前往曾祖父蔣介石老家中國寧波奉化，他不但開心的說自己認祖歸宗，還大罵總統賴清德，網友忍不住嘆：「蔣介石和蔣經國看到這貨估計能氣瘋」。昨（20）蔣友青更進一步開了抖音帳號，宣布自己下定決心「扎根中國」，並展示了自己的住家，不少網友提醒他：記得註銷台灣的護照跟國籍唷。

蔣友青宣布自己要扎根杭州。（本報合成圖，翻攝自抖音）蔣友青宣布自己要扎根杭州。（本報合成圖，翻攝自抖音）

相關新聞：（影）AJ哥做公益惹酸民 收恐嚇信指消費阿嬤割韭菜

蔣友青抖音帳號一天就累積將近9萬人追蹤，之後也拍了短片，只見蔣友青向粉絲打招呼，接著宣布自己決定到中國杭州「扎根發展」，並介紹起自己的住處，他更開玩笑地說屋內什麼都沒有：「沒餐桌、電視還遮著桌布還不能看」，自嘲這真的是家徒四壁。之後，蔣友青突然對著鏡頭嘆氣，問：「反正這就是扎根的過程，你們會來這種地方發展嗎？」

蔣家第四代蔣友青（右）年幼時曾多次鬧出荒唐事。（資料照，記者羅沛德攝）蔣家第四代蔣友青（右）年幼時曾多次鬧出荒唐事。（資料照，記者羅沛德攝）

相關新聞：澎恰恰為還債火力全開 直播賣土雞蛋還送簽名

蔣家後代各自戴著神秘面紗，第四代「松柏常青」都不碰政治而從事各行各業，幼年多有荒唐行為鬧上新聞版面的蔣友青，這次依舊引人矚目，網友忍不住說：「老蔣小蔣與共產黨漢賊勢不兩立，後代子孫卻寧為馬列子孫」、「所謂的一代不如一代，蔣家後代真的完美詮釋了」；也有網友持不同意見「人家本來祖籍就是中國，落葉歸根為啥要嘲啊」。

蔣友青開箱新家。（翻攝自抖音）蔣友青開箱新家。（翻攝自抖音）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中