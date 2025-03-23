「洗腳水女神」葉蘊儀曝光16歲照片 粉驚呼：洋娃娃

離婚之後的葉蘊儀更懂得如何愛自己。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星葉蘊儀14歲時拍廣告出道，16歲又跟元彪等演員拍攝電影《孔雀王子》成功進軍日本市場，之後又拍了續集《阿修羅》。今（23）葉蘊儀突然在社群平台曬出自己16歲時的照片，並感嘆當時的香港處於「黃金時代」。

葉蘊儀年輕時長得像個美麗的洋娃娃。（翻攝自臉書）

當年葉蘊儀來台闖蕩，廣東腔濃重的她被問及年齡時，回答了：「洗腳水（19歲）」，意外讓台灣民眾記住了這個可愛的小姑娘。直到今日她也還是永遠的「洗腳水」。葉蘊儀今天發文說：「收拾找到的一張八十年代尾的相片，在孔雀王電影未開工時攝的。很喜歡那一個黃金時代的香港。」照片中的她容貌清麗可愛，且完全素顏，可見天生麗質。

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今葉蘊儀公開了一張自己16歲時的素顏照，讓許多粉絲大呼可愛。（翻攝自臉書）

葉蘊儀曾經風靡日本、香港、台灣、韓國、馬來西亞等地，後來還曾發行日文單曲及專輯。葉蘊儀22歲時閃嫁香港富商陳柏浩，之後逐漸淡出演藝圈，兩人婚姻僅維持5年即離婚獨，葉蘊儀自扶養兩個孩子長大，現在52歲的她依舊是一張娃娃臉，令人羨慕。

葉蘊儀（左）曾經與日本男星阿部寬一起拍過《JUMP》封面。（翻攝自臉書）

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