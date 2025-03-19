別人不敢理鴻敢！承接家寧案被虧 律師發聲了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy老師和前女友家寧風波持續延燒，沉默多日的家寧，昨（18日）透過法律事務所發出4點聲明，稱自己跟Andy同樣都領月薪、獎金，引起爭議，不少網友開酸受委託的理鴻法律事務「別人不敢，但理鴻敢」。對此，家寧委任律師郭柏鴻回應了。

Andy老師（左）控前女友家寧一家，奪走他苦心經營的頻道。（翻攝自臉書）

家寧昨天透過理鴻法律事務所代發聲明稿，強調自己從公司成立以後，與Andy一樣都領月薪、獎金，表示雖然自己是公司董事，但從未參與公司營運，因此對於收支狀況都不是很清楚，而她也曾數度向母親請求提供財務資料，結果都沒得到回應。她也指出，去（2024）年所新創立的YouTube頻道「秘月期POPOO」，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關業務經營及收益均與群海娛樂無關。

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不料，該聲明稿曝光後，立刻掀起爭議，受委託的理鴻法律事務遭到輿論撻伐，大量網友紛紛湧入留言區開酸，「別人不敢，理鴻敢。」對此，據TVBS報導，郭柏鴻表示，正常的情況下，就是會碰到各種案件，他們會努力把事情做好。目前程序仍在討論當中，家寧也會發布影片對外說明。

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