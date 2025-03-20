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娛樂 電視

台日友好！三浦孝太同框小S 秀台灣國旗致謝誠意十足

〔記者邱奕欽／台北報導〕日籍格鬥家三浦孝太憑精湛技術在該領域闖出一片天，帥氣的外貌更被台灣粉絲親切稱為「格鬥界許光漢」，在網絡上爆紅的他，IG坐擁220萬粉絲追蹤。然而，三浦孝太此前來台出席活動，順道與粉絲「小S」徐熙娣見上一面，如今他釋出2人的開心合照，同時亮出台灣國旗致謝，展現滿滿的誠意。

三浦孝太（右）深夜釋出與小S的同框照。（翻攝自IG）三浦孝太（右）深夜釋出與小S的同框照。（翻攝自IG）

三浦孝太日前來台出席活動，得知小S相當欣賞自己便一口答應參與《小姐不熙娣》節目錄影，今（20日）凌晨於IG分享2人的開心同框照，他不僅以正體中文寫下「謝謝」2個字，更大方標籤小S，以英文表示「Thank you for having me on your great show.（謝謝妳讓我參加妳優質的節目）」

三浦孝太曬出台灣國旗致謝，展現台日友好關係。（翻攝自IG）三浦孝太曬出台灣國旗致謝，展現台日友好關係。（翻攝自IG）

除此之外，三浦孝太也在IG限時動態釋出節目片段，一旁更配上一顆愛心以及「青天白日滿地紅」的台灣國旗，同時也不忘再次標籤小S的IG帳號並附上一顆愛心，此舉更被許多台灣粉絲盛讚，不僅展現十足的誠意，更將台日友好的關係展露無遺。

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