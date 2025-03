台日友好！三浦孝太同框小S 秀台灣國旗致謝誠意十足

〔記者邱奕欽/台北報導〕日籍格鬥家三浦孝太憑精湛技術在該領域闖出一片天,帥氣的外貌更被台灣粉絲親切稱為「格鬥界許光漢」,在網絡上爆紅的他,IG坐擁220萬粉絲追蹤。然而,三浦孝太此前來台出席活動,順道與粉絲「小S」徐熙娣見上一面,如今他釋出2人的開心合照,同時亮出台灣國旗致謝,展現滿滿的誠意。

三浦孝太(右)深夜釋出與小S的同框照。(翻攝自IG)

三浦孝太日前來台出席活動,得知小S相當欣賞自己便一口答應參與《小姐不熙娣》節目錄影,今(20日)凌晨於IG分享2人的開心同框照,他不僅以正體中文寫下「謝謝」2個字,更大方標籤小S,以英文表示「Thank you for having me on your great show.(謝謝妳讓我參加妳優質的節目)」

請繼續往下閱讀...

三浦孝太曬出台灣國旗致謝,展現台日友好關係。(翻攝自IG)

除此之外,三浦孝太也在IG限時動態釋出節目片段,一旁更配上一顆愛心以及「青天白日滿地紅」的台灣國旗,同時也不忘再次標籤小S的IG帳號並附上一顆愛心,此舉更被許多台灣粉絲盛讚,不僅展現十足的誠意,更將台日友好的關係展露無遺。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法