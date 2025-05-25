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納豆依依婚宴砸300萬 曝生子規劃突發豪語：今晚8次

納豆依依今晚辦婚宴。（記者王文麟攝）納豆依依今晚辦婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕44歲納豆與小12歲依依今（25）日晚間在台北寒舍艾美舉辦婚宴，席開50桌砸約300萬，找來好友阿KEN擔任婚宴主持人，納豆直呼當時第一次跟依依交往就想娶對方，隨即搞笑改口說是交往穩定後，依依則感性告白納豆，覺得沒有對方會活不下去。

納豆依依今晚辦婚宴。（記者王文麟攝）納豆依依今晚辦婚宴。（記者王文麟攝）

依依陪伴納豆經歷風風雨雨，坦言一度想跑但依然為了納豆停留，至於不離不棄的原因，依依說：「我其實很感謝你生病，當你生病後才發現生活沒有你是一件可怕的事，才知道我很愛你，沒有你我也活不下去，雖然這一路有不少辛苦，但你帶給我的幸福比辛苦多很多很多。」

納豆依依今晚辦婚宴，找來好友阿KEN擔任婚宴主持人。（記者王文麟攝）納豆依依今晚辦婚宴，找來好友阿KEN擔任婚宴主持人。（記者王文麟攝）

而之前小倆口為了婚禮決定先延後生子計畫，依依笑說這期間她都努力裝睡、假裝很累，納豆則說自己都會努力把對方叫起來，被問到婚禮結束後納豆是否會一次爆發，納豆秒回：「當然！今晚8次」浮誇回應讓阿KEN笑說要在旁邊數。

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