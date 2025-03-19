賈永婕到場聲援剴剴案...出發前突想「做1事」：有一股力量在

賈永婕到場聲援剴剴案，過程中一度傷心落淚。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕保母劉彩萱與其胞妹劉若琳因涉虐死1歲男童剴剴，去年4月遭台北地檢署依凌虐幼童致死罪嫌起訴，今（19）日下午台北地院法官提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，許多民眾相約到場拉布條聲援，台北101董事長賈永婕也到場，過程中一度傷心落淚。

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賈永婕出門前臨時起意換穿整身白，正巧與活動規定服裝一致。（翻攝自Threads）

賈永婕今親自到場聲援剴剴案，不知道在場民眾有約好要穿白衣的她，出門前原本想穿黑色，但卻突然起意穿了整身白，「我相信這樣一定是有一股力量在」。賈永婕文末也呼籲，「不能再有下一個愷愷！請用完善的法律制度來保護弱勢兒童，虐童者最重量刑，包括拍攝跟觀看虐童性影片」。

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