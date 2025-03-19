晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕到場聲援剴剴案...出發前突想「做1事」：有一股力量在

賈永婕到場聲援剴剴案，過程中一度傷心落淚。（翻攝自Threads）賈永婕到場聲援剴剴案，過程中一度傷心落淚。（翻攝自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕保母劉彩萱與其胞妹劉若琳因涉虐死1歲男童剴剴，去年4月遭台北地檢署依凌虐幼童致死罪嫌起訴，今（19）日下午台北地院法官提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，許多民眾相約到場拉布條聲援，台北101董事長賈永婕也到場，過程中一度傷心落淚。

相關新聞：賈永婕落淚聲援「剴剴案」 痛轟：人世間真有這樣的惡魔

賈永婕出門前臨時起意換穿整身白，正巧與活動規定服裝一致。（翻攝自Threads）賈永婕出門前臨時起意換穿整身白，正巧與活動規定服裝一致。（翻攝自Threads）

賈永婕今親自到場聲援剴剴案，不知道在場民眾有約好要穿白衣的她，出門前原本想穿黑色，但卻突然起意穿了整身白，「我相信這樣一定是有一股力量在」。賈永婕文末也呼籲，「不能再有下一個愷愷！請用完善的法律制度來保護弱勢兒童，虐童者最重量刑，包括拍攝跟觀看虐童性影片」。

相關新聞：不只賈永婕！楊晨熙憤衝北院聲援剴剴「惡魔保母唯一死刑」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中