不只賈永婕！楊晨熙憤衝北院聲援剴剴「惡魔保母唯一死刑」

楊晨熙相當關注兒少、兒童權益等議題。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）受虐逾3個月休克身亡，涉嫌多次施暴的保母劉彩萱與胞妹劉若琳手段兇殘，引發社會譁然，然而「剴剴虐童致死案」今（19日）第四度開庭，許多媽媽們及民間團體成員駐足在北院外怒嗆「唯一死刑！」。此外，演藝人員方面不僅台北101董事長賈永婕，楊晨熙也身體力行親臨現場聲援「剴剴案」。

相關新聞：賈永婕落淚聲援「剴剴案」 痛轟：人世間真有這樣的惡魔

請繼續往下閱讀...

剴剴第四次開庭，社群上「剴剴案不能沉」話題也開始發酵洗版，賈永婕昨日更在自己的所有社群上釋出圖文海報明註「0319正義集結」、「剴剴戰士集合」、「惡魔不除，我們不散。」等口號。然而，賈永婕果真說到做到於1時許現身現場，她憤慨表示在得知剴剴案後，無法想像人世間居然有這樣的惡魔，針對這樣虐童的行為應該要最重量刑，說到激動之處當場潸然淚下。

楊晨熙親臨現場聲援「剴剴案」。（翻攝自臉書）

此外，楊晨熙本身以MOMO親子台家族成員「果凍姐姐」出道，一直以來相當關心兒少等相關社會議題，昨日也發文推廣「剴剴案不能沉」，並呼籲大眾即便在319過後也要持續關注與監督此案。如今，楊晨熙也到場聲援並釋出現場畫面，同時更義憤填膺表示，「立院修法，保護兒童。惡魔保母唯一死刑、不得假釋。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法