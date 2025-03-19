賈永婕落淚聲援「剴剴案」 痛轟：人世間真有這樣的惡魔

賈永婕落淚聲援「剴剴案」。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死1歲男童「剴剴」，去年4月台北地檢署依凌虐幼童致死罪嫌起訴，台北地院法官今（19日）提訊劉氏姊妹進行準備程序庭。對此，台北101董事長賈永婕昨天在社群號召民眾到場聲援，今天更抵達現場落淚發聲，呼籲：「應該要最重量刑。」

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北院民法庭外今天聚集300多人，賈永婕也現身聲援。她受訪時痛斥，人世間竟然有這樣的惡魔，直指保母的作為就是蓄意的虐殺，「很難想像剴剴在這11個月遭受到什麼樣的對待，我認真覺得這樣的虐童的行為，應該最重量刑，零容忍！」

剴剴案開庭，民眾聚集在臺北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（記者陳志曲攝）

賈永婕指出，台灣最大的國安危機是少子化，每個孩子都這麼珍貴，難以想像，在台灣這麼文明的社會，居然有孩子在我們身邊被這樣虐待致死，「我希望法官能把她們的罪狀一一梳理出來，且一一治罪，每一個動作，每一個凌虐，都需要被拿出來加罪。」在此過程中，她一度難掩悲傷，落淚擁抱現場民眾，情緒相當激動。

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