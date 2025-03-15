全智賢昔嗆金秀賢1句挨轟耍大牌 12年後逆轉網狂讚：先知

金秀賢（左）當年合作全智賢（右）傳出鬧不合。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近期被爆與已故女星金賽綸交往6年，且女方當時年僅15歲，原先否認戀情的金秀賢終於鬆口證實此事，強調對方當時已經成年，但卻引起更多質疑。最近有網友挖出，金秀賢12年前合作全智賢拍《來自星星的你》傳出鬧不合，全智賢還因此挨轟耍大牌，如今被眾人大讚是「先知」。

金秀賢於2013年憑藉《來自星星的你》「都敏俊」一角紅遍全亞洲，身價也因此水漲船高，不過當時卻傳出與女主角全智賢不合。在某次公開活動中，先入座的金秀賢伸手示意全智賢可以坐他旁邊，但全智賢不理會，直接走到另一邊坐下，此外，過程中與金秀賢沒有任何眼神交流，全程態度冷淡。

請繼續往下閱讀...

全智賢過往言論被挖出。（翻攝自微博）

在當時，全智賢更脫口「這可能是和金秀賢最後一次合作」，讓兩人不合傳聞甚囂塵上，男方粉絲也紛紛痛批她耍大牌。還有韓媒挖出過往新聞，據劇組人員透露，拍攝宣傳照時，因為身高問題，金秀賢一方曾要求全智賢穿平底鞋，被當時早已是大咖女星的全智賢拒絕，金秀賢最後踩著墊高箱完成拍攝。

如今金秀賢的男神形象崩塌，這段過往再次被網友翻出，不少人回頭大讚全智賢，「全姐就是霸氣」、「先知」、「果然只有接觸過、合作過的才有對人品素質的發言權」、「金秀賢哪裡來的勇氣提這個要求」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法