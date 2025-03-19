金秀賢近況曝光！親友陪伴在家靜養 韓媒報導竟突消失

《TV REPORT》的主頁還看得到這篇金秀賢的報導，不過點進去卻看不到內容。（翻攝自《TV REPORT》）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢爭議持續延燒，據韓國媒體報導，金秀賢目前待在家人身旁靜養，且經紀公司發出的聲明都是經過金秀賢確認後發出。

韓媒《TV REPORT》今天發出獨家報導，金秀賢的親近人士指出，目前金秀賢與堂哥或者是父親同住，目前就是待在家人旁邊靜養。這篇報導雖然目前還出現在《TV REPORT》的主頁上，不過點進去新聞連結，卻發現新聞已遭到移除，令人匪夷所思。

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金秀賢透過經紀公司坦承與金賽綸曾交往但否認未成年指控。（翻攝自IG）

金秀賢原定將在下禮拜來台於高雄櫻花季演出，不過因為此次的抵制潮，連7-11都沒有上架他的聯名商品，他是否會按照原定計畫出席櫻花祭，目前仍是個謎。不過有周刊報導，金秀賢寧可付3000萬違約金，也不會來台灣。畢竟若是金秀賢按照原定計畫來台，第一關恐怕就要先現身機場面對韓國記者，接著到台灣也將是矚目焦點。

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