爆金秀賢最新狀態！ 網喊話：是個男人就別逃避

南韓知名男星金秀賢近日醜聞不斷。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名男星金秀賢風波不斷，他與已故女星金賽綸的戀愛爭議始終未下定論，近日更是被爆料他真實性格與檯面上判若兩人，引起外界熱烈討論。然而，即使網友議論紛紛，金秀賢仍神隱多日，一切聲明皆由經紀公司「GOLD MEDALIST」代為發表。

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根據韓國媒體《TV Report》今（19）日的獨家採訪，相關人士表示：「金秀賢目前正在家人的陪伴下靜養。後續的聲明發表，會由經紀公司「GOLD MEDALIST」與金秀賢交叉比對後，再向大眾公開。」消息一出，立刻引起網友關注並喊話，「金秀賢是個男人就出面說明，不要躲躲藏藏」、「其實金賽綸的家人只是想要金秀賢出面道歉，有那麼困難嗎？」、「在事件未落幕之前，大家都不要輕易下定論」。

此外，依照目前的局勢來看，金秀賢經紀公司反擊的聲明皆被網友揪出疑點，並開始有多項代言宣布解除合約，事件結果未出，但金秀賢恐怕要負擔鉅額賠償及壓力。

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