晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆金秀賢最新狀態！ 網喊話：是個男人就別逃避

南韓知名男星金秀賢近日醜聞不斷。（翻攝自IG）南韓知名男星金秀賢近日醜聞不斷。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名男星金秀賢風波不斷，他與已故女星金賽綸的戀愛爭議始終未下定論，近日更是被爆料他真實性格與檯面上判若兩人，引起外界熱烈討論。然而，即使網友議論紛紛，金秀賢仍神隱多日，一切聲明皆由經紀公司「GOLD MEDALIST」代為發表。

相關新聞：這下賠大了！金秀賢5度遭代言品牌切割 新劇若解約恐付41億違約金

根據韓國媒體《TV Report》今（19）日的獨家採訪，相關人士表示：「金秀賢目前正在家人的陪伴下靜養。後續的聲明發表，會由經紀公司「GOLD MEDALIST」與金秀賢交叉比對後，再向大眾公開。」消息一出，立刻引起網友關注並喊話，「金秀賢是個男人就出面說明，不要躲躲藏藏」、「其實金賽綸的家人只是想要金秀賢出面道歉，有那麼困難嗎？」、「在事件未落幕之前，大家都不要輕易下定論」。

此外，依照目前的局勢來看，金秀賢經紀公司反擊的聲明皆被網友揪出疑點，並開始有多項代言宣布解除合約，事件結果未出，但金秀賢恐怕要負擔鉅額賠償及壓力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中